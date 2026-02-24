Journée FIFA février 2026: les Amazones défieront la Côte d’Ivoire et le Kenya

La sélection féminine du Bénin affrontera la Côte d’Ivoire puis le Kenya à Abidjan fin février et début mars dans le cadre des journées FIFA de février 2026. Deux tests majeurs pour préparer les prochaines échéances.

La préparation s’intensifie pour les Amazones. Engagée dans la fenêtre internationale féminine prévue du 23 février au 4 mars 2026, la sélection nationale du Bénin connaît désormais l’identité de son deuxième adversaire. Après un premier rendez-vous face à la Côte d’Ivoire programmé le 28 février au Stade Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, les joueuses béninoises enchaîneront 48 heures plus tard avec une nouvelle confrontation en terre ivoirienne. Cette fois, c’est le Kenya qui se dressera sur leur route, le 2 mars, au Stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.

Pour Noélie Abamon et ses partenaires, ces deux rencontres constitueront des tests grandeur nature face à des formations aux profils différents. L’objectif est clair : permettre au staff technique de jauger l’état de forme du groupe, tester plusieurs options tactiques et affiner les automatismes en vue des prochaines échéances officielles. Dans une dynamique de progression constante, ces matches amicaux offriront également l’opportunité à certaines joueuses de marquer des points dans la hiérarchie. Deux confrontations relevées, sur un terrain neutre mais exigeant, qui doivent servir de tremplin aux ambitions des Amazones en 2026.





