Jessica Thivenin en couple après son divorce avec Thibault Garcia ?

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont annoncé leur divorce en octobre dernier. Dans des épisodes de la nouvelle saison de l’émission C’est la famille, disponible sur la plateforme M6+, Thibault Garcia explique avoir pris la décision de mettre fin au mariage parce qu’il ne s’y sentait plus heureux.

Le jeune papa assure qu’après la naissance de leur fils Maylone, Jessica Thivenin serait devenue « plus rigide sur certaines choses », un changement qu’il dit ne plus accepter. Lors d’échanges filmés avec ses proches, notamment Julien Tanti et Paga, il confie se sentir mieux depuis la séparation et affirme avoir la sensation de « revivre ».

Côté Jessica Thivenin, la séparation a d’abord été vécue difficilement. Après plusieurs jours de larmes, la personnalité publique s’est confrontée à la circulation d’images et de messages sur les réseaux sociaux visant Thibault Garcia, la mettant face à des rumeurs et des vidéos le montrant très proche de femmes lors de soirées à Dubaï.

Rumeurs, confrontations et démentis sur les réseaux sociaux

Selon ses déclarations lors d’une sortie avec Laura Lempika, Jessica Thivenin a reçu des contenus circulant en ligne accompagnés de commentaires tels que « Il fait carnage à Dubaï. Ici, c’est un petit village et tout se sait ». Ces échanges ont alimenté des questions et des soupçons autour du comportement de Thibault Garcia depuis la séparation.

Avant un dîner avec Laura Lempika et Paga, Jessica Thivenin affirme avoir reçu une information selon laquelle Thibault Garcia l’aurait trompée l’été précédent avec une jeune femme arrivée à Dubaï le lendemain de l’annonce de leur divorce. En consultant le profil de cette personne, Jessica a constaté que l’influenceur Paga la suivait sur Instagram.

Interrogé par Jessica, Paga a d’abord nié connaître la jeune femme, expliquant qu’il la suivait pour voir à quoi ressemblait son profil privé. Il a ensuite déclaré qu’il souhaitait la contacter afin de « rétablir la vérité ». Paga a enfin assuré à Jessica Thivenin qu’il n’avait rien à reprocher à Thibault et a affirmé que, selon lui, elle n’avait pas été trompée.

Parallèlement, des rumeurs ont circulé sur la vie amoureuse de Jessica Thivenin, certains internautes la supposant en couple avec son coach de padel, qu’elle publie souvent sur ses réseaux lors de ses cours. Ces publications avaient suscité des commentaires et des interprétations sur une possible relation.

Ce mercredi 29 janvier 2026, Jessica Thivenin a utilisé sa story Instagram pour répondre aux spéculations. Elle y a écrit : « PS : non, ce n’est pas mon mec. Ça fait juste deux ans que c’est mon coach les gars !!! Merci d’arrêter de m’inventer une vie lol. Et lui aussi, d’ailleurs, il a une meuf », demandant parallèlement le respect de la vie privée du coach.