Jean-Paul Rouve : après Michel Blanc, il pleure la disparition de sa mère Myriane

Jean-Paul Rouve, 59 ans, a annoncé la disparition de sa mère, Myriane Rouve (née Verley), décédée le 24 février à son domicile à l’âge de 84 ans, selon l’avis de décès relayé par La Voix du Nord. Le communiqué précise que la famille, composée notamment du mari de la défunte, Marcel, de leur fils Jean‑Paul et du petit‑fils Clotaire Rouve, âgé de 18 ans, a rendu publique la nouvelle depuis Dunkerque.

Les proches ont été reçus au salon funéraire de Dunkerque le 2 mars. Les obsèques religieuses ont été célébrées le lendemain en l’église Saint‑Éloi de Dunkerque, avant une inhumation « dans l’intimité familiale », indique la notice communiquée aux médias locaux.

Sur son site, la radio Delta FM rappelle que Myriane Rouve était connue localement pour sa « curiosité et sa passion pour les faits divers ». La station précise qu’il n’était pas rare de la croiser « sur les bancs du Tribunal, en tant que spectatrice pendant les audiences ». Au début des années 2000, elle a également fait une brève apparition dans la série des Robins des Bois intitulée La Cape et l’Épée.

Parcours de Jean‑Paul Rouve et actualités artistiques

Jean‑Paul Rouve, qui entretient des liens étroits avec sa mère depuis de nombreuses années, l’avait publiquement associée à des moments de sa carrière : en 2011, lors de la 36e cérémonie des César, il l’avait invitée sur scène pour remettre le prix du meilleur film documentaire. Cette présence publique illustre la relation affichée entre l’acteur et sa mère au fil des ans.

Sur le plan médiatique, l’acteur et réalisateur s’était montré ému le 23 janvier sur le plateau de « C à vous » (France 5) en rendant un hommage à son ami et confrère Michel Blanc, décédé en 2024. Lors de cette intervention, il avait lancé dans une lettre ouverte : « Salut Michel, c’est Jean‑Paul. Ça fait plus d’un an que tu ne donnes pas de nouvelles. Mais peut‑être que là où tu es, il n’y a pas de réseau. »

Sur les planches, Jean‑Paul Rouve est actuellement à l’affiche du Bourgeois gentilhomme au Théâtre du Gymnase, spectacle programmé jusqu’au 14 mars. Il est également annoncé sur la scène de l’Olympia le 24 janvier 2027. La pièce est documentée comme étant éligible à plusieurs prix lors des prochains Molières : catégorie du théâtre privé, du comédien dans une pièce d’un théâtre privé, du metteur en scène, de la création visuelle et sonore, ainsi que des catégories de second rôle pour un comédien et une comédienne. Les Molières sont les principales distinctions du théâtre français et leur cérémonie est prévue au printemps.