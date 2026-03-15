Jean Dujardin rend hommage à Bruno Salomone, mort à 55 ans

Bruno Salomone, comédien et voix-off connu du Burger Quiz, est décédé dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans, a confirmé son agent à l’AFP. Figure du café-théâtre puis du petit écran, il laisse derrière lui une carrière marquée par la troupe des Nous Ç nous, des sketches télévisuels remarqués et des collaborations avec des personnalités comme Jean Dujardin et Patrick Sébastien. Son rôle historique de voix-off du Burger Quiz et sa présence dans le paysage comique français ont suscité de nombreux hommages.

Originaire de la scène café-théâtre, Bruno Salomone s’est fait connaître au sein de la troupe des Nous Ç nous, formation qui comprenait notamment Jean Dujardin. Découverts par Patrick Sébastien au café-théâtre Le Carré Blanc, ils ont très vite investi le petit écran, proposant des sketches qui ont bousculé les codes de l’humour télévisuel de l’époque et contribué à renouveler la comédie de plateau en France.

Selon les informations relayées par l’AFP, l’annonce de son décès a été faite par son agent. Des proches et confrères ont évoqué une maladie dont certains étaient informés : « Je savais qu’il était malade », a déclaré Patrick Sébastien à Paris Match, évoquant une attention portée à Bruno lors de ses derniers jours et la diffusion pour lui d’une compilation de sketches qui, d’après lui, lui avait apporté du réconfort.

Hommages de Patrick Sébastien et Jean Dujardin

Contacté par Paris Match, Patrick Sébastien a exprimé sa profonde émotion et raconté la manière dont la troupe avait été accompagnée au fil du temps. Il a rappelé avoir invité la troupe après les avoir découverts au Carré Blanc et a souligné la solidarité entre ses membres : « Ils ont explosé avec ça. C’étaient des amis… Même quand Jean a eu son Oscar, les autres étaient contents pour lui. Il n’y a jamais eu de jalousie. À la fin, ils se sont relayés au chevet de Bruno. » Il a également salué la polyvalence de Bruno, « un super comédien » capable de nombreuses voix et d’un one-man-show à multiples registres.

Sur Instagram, Jean Dujardin a publié une photo de son ami, la main dans les cheveux et souriant, accompagnée de la légende : « Mon frère … ❤️ @brunosalomoneofficiel ». Ces quelques mots témoignent de l’amitié durable entre les deux comédiens, malgré des trajectoires professionnelles qui les ont parfois séparés.

Bruno Salomone s’était également exprimé publiquement en défense de Jean Dujardin. Dans une interview accordée à RTL en 2016, il avait pris la parole face aux critiques visant le comédien à propos de Brice 3, estimant que certains reproches étaient portés par des journalistes qui n’avaient pas toujours voulu l’interviewer : « Ce qui est terrible, c’est que les gens qui l’ont critiqué sont ceux à qui il a refusé de donner une interview… Je trouve que les gens sont violents […] Dire qu’il n’y connaît rien au cinéma, alors que c’est un passionné de cinéma, c’est très violent. »

Sur le plan télévisuel, Bruno Salomone reste associé au Burger Quiz, d’abord sur Canal+ aux côtés d’Alain Chabat, puis lors du retour de l’émission sur TMC, où il a assuré la voix-off historique. Dans le podcast No Filter, il évoquait son admiration pour Alain Chabat : « J’adore son univers… Ce que je veux dire, c’est qu’il a réussi à garder son humour, son ton… » Il louait aussi la capacité de Chabat à mettre les autres en valeur, notant son goût pour la discrétion et le partage de la scène.