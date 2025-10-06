«Je veux diriger un pays africain», Mr Eazi affiche ses ambitions présidentielles

Le chanteur nigérian Mr Eazi a annoncé son intention de briguer la présidence d’un pays africain, affirmant vouloir incarner un leadership jeune, visionnaire et tourné vers l’action.

Le chanteur et entrepreneur nigérian Mr Eazi, a surpris ses fans en dévoilant ses ambitions politiques. L’artiste d’Afrobeats, récemment marié à Temi Otedola, fille du milliardaire Femi Otedola, a annoncé dans une vidéo publiée sur Snapchat son intention de briguer la présidence d’un pays africain dans un avenir proche.

« J’y pense depuis un moment. Certains d’entre vous viennent de pays africains qui ont besoin d’un président — un président qui ne cherche ni l’argent ni le pouvoir, mais qui soit visionnaire, jeune et actif. Je me présente donc officiellement à la présidence », a déclaré l’interprète de Skin Tight.

Bien que Nigérian d’origine, Mr Eazi entretient un lien profond avec le Ghana, où il a étudié et lancé sa carrière musicale. Il y a d’ailleurs développé son style unique, qu’il qualifie de musique Banku, mélange d’influences ghanéennes et nigérianes.

Cette annonce s’inscrit dans une tendance de plus en plus marquée au Nigeria, où plusieurs célébrités se tournent vers la politique. L’actrice Eniola Badmus a récemment fait part de son souhait de devenir sénatrice, tandis que l’ancien parlementaire Ben Bruce avait prédit il y a quelques années que Davido pourrait un jour devenir gouverneur de l’État d’Osun.