« Je n’arrêterai pas la musique après mon mariage », Taylor Swift rassure ses fans

La chanteuse américaine Taylor Swift a mis fin aux rumeurs, affirmant que son mariage avec Travis Kelce ne l’éloignerait pas de la musique.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

La superstar américaine Taylor Swift a tenu à mettre fin aux rumeurs selon lesquelles elle mettrait un terme à sa carrière musicale après son mariage. Dans une interview accordée à BBC Radio 2, l’interprète de Life Of A Showgirl a répondu avec humour aux spéculations qui ont suivi ses récentes fiançailles avec Travis Kelce, joueur de football américain.

« Ce n’est pas pour ça que les gens se marient, pour quitter leur travail. Certains adorent paniquer, mais j’aime la personne avec qui je suis, parce qu’elle aime ce que je fais et comprend à quel point je m’épanouis dans la musique et l’art », a confié la chanteuse de 35 ans.

À lire aussi : «Je veux diriger un pays africain», Mr Eazi affiche ses ambitions présidentielles

Fiancée depuis août 2025 à la star de la NFL, qu’elle fréquente depuis l’été 2023, Taylor Swift a ainsi confirmé qu’elle ne comptait pas ralentir le rythme. Entre tournées à guichets fermés et projets à venir, la chanteuse américaine semble plus déterminée que jamais à poursuivre son incroyable trajectoire artistique.