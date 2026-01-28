IShowSpeed devrait obtenir le passeport d’un pays ouest-africain après sa tournée

IShowSpeed, le célèbre youtubeur américain Darren Watkins Jr., devrait recevoir un passeport ghanéen après sa récente visite au Ghana, a annoncé le ministère ghanéen des Affaires étrangères. La décision intervient au terme de sa tournée africaine « Speed Does Africa », qui a couvert 20 pays et s’est officiellement achevée mardi.

Âgé de 21 ans et suivi par plus de 50 millions d’abonnés sur YouTube, IShowSpeed a fait du Ghana l’une des dernières étapes de cette tournée en direct. Selon le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, le ministère a approuvé la délivrance du passeport suite à la confirmation des liens familiaux de l’influenceur avec le pays, notamment l’information fournie par le créateur de contenu selon laquelle sa mère est ghanéenne.

La BBC a relayé l’annonce du ministre Ablakwa, qui a décrit IShowSpeed comme un « digne ambassadeur » du Ghana et, plus largement, du continent africain. Le ministre a également encouragé l’influenceur à continuer de représenter positivement le pays et l’Afrique lors de ses apparitions publiques et en ligne.

Accueil public partagé et portée de la tournée

La tournée « Speed Does Africa » a attiré l’attention internationale pour sa mise en lumière de cultures locales et pour les réactions qu’elle a suscitées. Les organisateurs et les commentateurs ont salué le fait que le parcours du youtubeur ait contribué à présenter des aspects culturels du continent et à remettre en question certains stéréotypes, selon les comptes rendus médiatiques.

Au Ghana, la perspective d’accorder un passeport national à une personnalité internationale a suscité des réactions contrastées. Une partie de la population ghanéenne a salué l’initiative, estimant que la visibilité offerte par IShowSpeed profite à l’image du pays. D’autres internautes ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, critiquant la décision et estimant que la délivrance d’un passeport à une célébrité étrangère pourrait dévaluer le document national.

Le ministre Ablakwa a, pour sa part, motivé la décision par la confirmation des liens entre le créateur de contenu et le Ghana et par l’appréciation de la manière dont il a représenté le pays lors de sa visite. L’annonce ministérielle précise que le processus administratif en conséquence a été approuvé par le ministère des Affaires étrangères, selon le communiqué relayé par la BBC.

La présence d’IShowSpeed dans plusieurs capitales et villes africaines au cours de sa tournée a généré une couverture médiatique importante et des échanges sur la manière dont les influenceurs internationaux interagissent avec les pays visités. Le créateur de contenu, connu pour ses diffusions en direct et son audience massive, a mentionné en direct que sa mère est ghanéenne, élément qui a été mis en avant par les autorités pour justifier la décision de délivrance du passeport.

Les réactions sur les réseaux sociaux continuent d’illustrer la polarisation de l’opinion publique au Ghana à propos de cette mesure administrative et de la place des célébrités étrangères dans les politiques de reconnaissance et de nationalité.