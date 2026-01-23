Iran : Trump annonce l’envoi d’une «armada» vers le golfe Persique

Donald Trump a déclaré jeudi 22 janvier qu’une « armada » navale américaine se dirigeait vers le golfe Persique, affirmant vouloir maintenir la pression sur Téhéran malgré l’apparente décrue de la menace d’une intervention militaire. Ses propos interviennent alors que la Maison-Blanche continue d’afficher une posture ferme face à la répression en Iran.

Le président américain avait, à plusieurs reprises ces dernières semaines, menacé d’une action militaire en représailles à la répression du mouvement de contestation iranien. Toutefois, il avait semblé tempérer ces menaces la semaine précédente, après avoir indiqué que Téhéran avait suspendu des exécutions prévues de manifestants, une décision qui avait alors contribué à apaiser provisoirement les tensions diplomatiques.

Interrogé par des journalistes à bord de l’appareil présidentiel, Air Force One, qui le ramenait du Forum économique mondial de Davos en Suisse, M. Trump a précisé : « Nous avons beaucoup de navires qui se dirigent dans cette direction, au cas où ». Il a ajouté : « Je préférerais que rien ne se passe, mais nous les surveillons de très près. »

Déploiement naval et posture militaire américaine

Le président n’a pas fourni de détails opérationnels sur le type ou le nombre exact d’unités déployées. Les États-Unis maintiennent cependant une présence navale régulière dans la région, centrée notamment autour de la U.S. Fifth Fleet, basée à Bahreïn, qui assure la sécurité des voies maritimes et la protection des intérêts américains et alliés dans le golfe Persique, le détroit d’Ormuz et les eaux environnantes.

Au fil des ans, Washington a déjà renforcé temporairement ses forces navales dans le golfe lors de périodes de tensions avec l’Iran, en envoyant des groupes aéronavals, des destroyers et d’autres navires de guerre pour dissuader toute escalade. Ces déploiements sont présentés par les autorités américaines comme des mesures de précaution visant à protéger la liberté de navigation et à assurer la sécurité des ressortissants et des partenaires régionaux.

Contexte des manifestations en Iran et réactions internationales

Le mouvement de contestation en Iran, déclenché en septembre 2022 après la mort de Mahsa Amini en détention, a donné lieu à une vaste répression menée par les autorités iraniennes, incluant des arrestations massives et des condamnations sévères. Les exécutions programmées de manifestants avaient suscité une vive condamnation internationale et des appels à la retenue.

Dans ce contexte, la décision déclarée par Téhéran de suspendre certaines exécutions avait temporairement atténué les tensions, amenant la Maison-Blanche à moduler son discours. Les récents propos de M. Trump indiquent néanmoins que Washington entend conserver des options militaires ouvertes et continuer à exercer une pression politique et militaire sur l’Iran tant que la situation des droits humains et la stabilité régionale ne se seront pas améliorées.