Iran: HRANA confirme plus de 5 000 morts dans les manifestations

Une ONG basée aux États-Unis a annoncé, vendredi 23 janvier, avoir confirmé la mort de 5 002 personnes dans le cadre du mouvement de contestation qui a traversé l’Iran au début du mois. L’information, diffusée par la Human Rights Activists News Agency (HRANA) et relayée par l’AFP, distingue une majorité écrasante de manifestants parmi les victimes.

Selon le décompte communiqué par HRANA, 4 714 des personnes tuées étaient des manifestants. Parmi les autres victimes, l’ONG recense 42 mineurs, 207 membres des forces de sécurité et 39 passants pris dans les violences. Ces chiffres reflètent les catégories retenues par l’organisation dans son suivi des décès intervenus lors des mobilisations.

HRANA indique par ailleurs qu’elle poursuit son travail de recensement et d’investigation concernant 9 787 autres cas potentiels de décès. L’ONG précise que ces dossiers sont en cours de vérification afin d’établir, le cas échéant, s’ils doivent être inclus dans le bilan définitif.

Détails chiffrés et répartition des victimes

Le bilan publié distingue clairement les victimes selon leur statut au moment des faits. La catégorie « manifestants » englobe les personnes identifiées comme participantes aux rassemblements, tandis que la mention « mineurs » renvoie aux victimes âgées de moins de 18 ans. La rubrique consacrée aux « membres des forces de sécurité » recense les agents tués au cours d’interventions ou d’affrontements, et celle des « passants » concerne des civils non engagés dans les manifestations mais frappés par les violences.

Les chiffres fournis par HRANA constituent un état des lieux provisoire rendu public à la suite d’un travail de collecte et d’agrégation des informations disponibles. L’ONG signale que ce bilan pourra être amené à évoluer en fonction des vérifications complémentaires et de l’authentification des cas répertoriés parmi les possibles décès.

Enquête en cours et portée internationale

HRANA, organisation basée aux États-Unis spécialisée dans le suivi des violations des droits humains en Iran, a rendu publiques ces données dans le cadre de son suivi des événements. L’annonce, reprise par l’Agence France-Presse, souligne l’ampleur des pertes humaines liées au mouvement de contestation qui a secoué le pays en début de mois.

Les autorités iraniennes n’ont pas été citées dans le communiqué de HRANA et les bilans officiels, lorsqu’ils existent, peuvent différer des recensements réalisés par des ONG indépendantes. Le signalement de près de 9 787 cas supplémentaires à vérifier illustre la difficulté d’établir un chiffre définitif dans un contexte de bouleversements et de contraintes d’accès à l’information.

HRANA indique poursuivre ses investigations afin d’établir l’identité des victimes, leur statut et les circonstances de leur décès, en vue d’actualiser son comptage le cas échéant. Les autorités internationales et des organisations de défense des droits humains suivent de près ces développements.