Investiture à Parakou: Romuald Wadagni rend hommage à Talon et appelle à la continuité

C’est dans une ambiance solennelle que Romuald Wadagni, nouveau visage de la mouvance présidentielle, a rendu hommage à l’œuvre menée par le président Patrice Talon, lors de la cérémonie d’investiture du duo Wadagni-Talata le samedi 4 octobre 2025, au stade municipal de Parakou.

Devant plusieurs milliers de militants et sympathisants venus des quatre coins du pays, Wadagni a souligné l’importance de la continuité dans l’action gouvernementale. « Je me tiens ici, conscient des défis à venir, mais aussi porté par le chemin déjà tracé », a-t-il affirmé, à saluer la gouvernance du président Talon, qu’il présente comme un socle solide sur lequel construire le mandat à venir.

Le candidat a particulièrement mis en lumière les réalisations dans les domaines de l’infrastructure, de la transformation économique et de la cohésion sociale, affirmant qu’elles doivent servir de fondation et de tremplin pour les ambitions futures. Il a appelé à l’unité et à la mobilisation de tous, estimant que personne ne doit être laissé en marge du projet national.

L’investiture a également été l’occasion pour Wadagni de décliner sa vision et de s’adresser directement aux populations du Nord, historiquement sensibles aux enjeux régionaux, avec un message de proximité et de considération.

Si l’hommage rendu à Talon symbolise un passage de témoin, il marque aussi le ton que le duo compte donner à sa campagne: rester dans la ligne de ce qui a été entrepris, tout en projetant une vision renouvelée, centrée sur l’équilibre territorial, la jeunesse et l’innovation.