Inter domine Torino à la pause en quart de finale de la Coupe d’Italie

Inter Milan fait un grand pas vers les demi-finales en revenant au vestiaire avec l’avantage d’un but contre Torino. À la pause, le score est de 1-0 en faveur des Lombards.

La formation entraînée par Cristian Chivu était loin d’aligner son équipe type, mais cela ne l’a pas empêchée de dominer suffisamment pour prendre l’avantage. Le spectacle n’a pas été des plus enthousiasmants, mais l’efficacité a suffi.

La réalisation décisive est signée Ange Yoan Bonny, qui a trouvé le chemin des filets à la 35e minute. Cette ouverture du score offre aux Nerazzurri une marge de manœuvre appréciable avant la reprise.

Déroulé et perspectives pour la seconde période

Le premier acte a été marqué par une maîtrise plutôt pragmatique des visiteurs : peu d’actions de grande classe, mais une organisation solide et des phases défensives bien tenues. Torino a tenté de créer du danger, sans jamais réellement inquiéter la charnière interiste.

Sur le plan tactique, Chivu a opté pour des rotations qui n’ont pas altéré la cohérence de son collectif. Les changements d’éléments ont permis de préserver des joueurs clés tout en maintenant une pression suffisante pour rester maître du jeu à mi-parcours.

Bonny, l’homme du moment, a su profiter d’un moment d’espace pour ajuster son tir et offrir cet avantage. Son but pourrait peser lourd dans la balance si l’Inter parvient à gérer les temps forts adverses au retour des vestiaires.

La seconde période promet d’être plus animée : Torino devra se montrer plus tranchant et entreprenant s’il veut renverser la situation, tandis que les Nerazzurri chercheront à contrôler le tempo et à préserver leur avance sans se découvrir inutilement.