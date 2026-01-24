Indonésie: glissement de terrain, plusieurs morts et dizaines de disparus

Un glissement de terrain a fait au moins sept morts et laissé plus de 80 personnes portées disparues tôt samedi 24 janvier dans la région de Bandung occidental, sur l’île de Java, a annoncé l’agence nationale de gestion des catastrophes indonésienne. Les autorités locales et nationales sont mobilisées pour retrouver les personnes ensevelies et sécuriser la zone.

«Un glissement de terrain a eu lieu dans la (région) du Bandung occidental, dans la province du Java occidental, aux premières heures samedi, tuant sept personnes», a déclaré Abdul Muhari, porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes (Badan Nasional Penanggulangan Bencana – BNPB), précisant que 83 personnes étaient portées disparues au moment du bilan communiqué.

Les secours travaillent dans des conditions difficiles pour retrouver d’éventuels survivants et évacuer les habitants des zones à risque. Les recherches se poursuivent, alors que les autorités locales appellent à la prudence et au respect des consignes d’évacuation pour éviter de nouveaux drames.

Opérations de recherche et d’assistance

Des équipes de secours composées de sapeurs-pompiers, de la police, des services de santé et de militaires ont été dépêchées sur place. Des volontaires locaux participent également aux fouilles aux côtés des équipes spécialisées, tandis que des engins de terrassement sont mobilisés pour dégager la terre et les débris. Les opérations sont ralenties par l’instabilité du terrain et, dans certains secteurs, par des conditions météorologiques défavorables, compliquant l’accès et les manœuvres.

Les autorités déploient des structures temporaires pour recevoir les personnes évacuées et fournir une assistance d’urgence : abris, distribution de nourriture, eau potable et soins de première urgence. Les services de santé locales se tiennent prêts à traiter les blessés et à prendre en charge les traumatismes psychologiques des sinistrés. Les autorités ont également demandé aux habitants de signaler toute information sur des personnes disparues afin d’orienter au mieux les recherches.

Contexte et facteurs de risque

L’île de Java, fortement peuplée et marquée par un relief propice aux glissements de terrain, est régulièrement touchée par ce type de catastrophe, notamment pendant la saison des pluies. Les autorités rappellent que les fortes précipitations, la saturation des sols et l’érosion des pentes augmentent le risque de glissements. Dans de nombreuses régions, l’urbanisation et les activités humaines sur les versants fragilisés peuvent aggraver la vulnérabilité des populations.

Le gouvernement provincial et les services nationaux de gestion des catastrophes suivent de près l’évolution de la situation dans le Bandung occidental. Des inspections des zones à risque sont prévues afin d’évaluer l’étendue des dommages et d’identifier les secteurs nécessitant une évacuation permanente ou des travaux de stabilisation des sols. Les autorités ont insisté sur la nécessité de respecter les consignes de sécurité et d’éviter tout retour dans les zones non sécurisées tant que les opérations de recherche et d’évaluation sont en cours.