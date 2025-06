« Il veut que d’autres hommes fantasment sur sa femme », Amber Rose sur Kanye West

- Publicité-

Le mannequin américain Amber Rose a fait des déclarations explosives sur son ex-petit ami, le rappeur Kanye West, lors d’un passage dans le podcast Club Shay Shay. Selon elle, l’artiste aurait une tendance à imposer la nudité à ses compagnes pour attiser le désir des autres hommes.

Amber Rose affirme que Kanye West a adopté le même comportement avec elle, son ex-femme Kim Kardashian, et aujourd’hui avec sa nouvelle épouse, Bianca Censori. « Les trajectoires de Kanye West sont comme ça. Il a fait la même chose à moi et à Kim. Il veut que d’autres hommes fantasment sur sa femme. Il aime que les hommes bavent sur elle. C’est ce qui l’excite», a déclaré la jeune femme.

D’après elle, le rappeur chercherait à ce que sa compagne soit la femme la plus désirable de la pièce, quitte à lui imposer une certaine manière de s’habiller. Revenant sur sa propre expérience avec Kanye West, Amber Rose a révélé qu’elle se conformait à ses désirs vestimentaires lorsqu’ils étaient en couple, principalement parce qu’elle était jeune et influençable à l’époque: « Je m’habillais comme il le voulait parce que j’étais jeune. Est-ce que j’allais dire non à Kanye à cet âge-là ? Il m’achetait des vêtements et je jouais le jeu. »

Cependant, en privé, elle rejetait ce style imposé et préférait porter des vêtements plus confortables. « Quand il n’était pas à la maison, je portais ses vêtements parce que je détestais m’habiller comme ça. C’était ma façon de me rebeller. »

Ces déclarations d’Amber Rose ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains accusant Kanye West de vouloir contrôler l’image de ses partenaires, tandis que d’autres défendent son sens artistique et sa vision unique de la mode. Reste à voir si le rappeur réagira à ces accusations qui relancent le débat sur son influence sur ses compagnes au fil des années.