Hinaupoko Devèze : le Tarn n’enverra pas de candidate pour Miss France

Hinaupoko Devèze, sacrée Miss France 2026 après une finale très disputée face à Miss Calédonie, célèbre ses 24 ans le 17 mars 2026 alors que son mandat se poursuit entre voyages officiels et rendez-vous médiatiques. En parallèle, l’organisation régionale entame déjà les préparatifs de l’élection Miss France 2027, marquée par des annulations locales, dont celle du Tarn, qui privent certaines régions d’une représentante pour la prochaine édition.

Depuis son couronnement, la jeune reine de beauté porte une attention particulière à la symbolique de la couronne, perçue par l’organisation et les observateurs comme l’emblème du titre et de ses responsabilités. Hinaupoko Devèze a multiplié les apparitions et les projets publics; elle publie depuis le 10 mars des visuels de son séjour à l’étranger, témoignant d’un début de règne actif et largement suivi par les médias.

De retour en Polynésie française début février, elle a également retrouvé sa ville natale, Papeete, pour une séquence d’accueil marquée par des moments festifs avec les habitants. Accompagnée et conseillée par sa marraine Camille Cerf, Hinaupoko Devèze poursuit un programme mêlant rencontres locales et déplacements internationaux.

Voyage d’intégration à Singapour et calendrier régional

Depuis le 10 mars, la reine de beauté effectue son traditionnel voyage d’intégration à Singapour. À ses côtés figurent plusieurs de ses prédécesseures : Mareva Galanter, Malika Ménard, Vaimalama Chaves et Diane Leyre. La présence de ces anciennes Miss répond à une pratique établie au sein du concours, visant à transmettre conseils et expériences à la nouvelle lauréate avant la suite de son mandat.

La formule du voyage d’intégration est présentée par le comité comme une parenthèse de transmission et d’apprentissage, comparable à d’autres déplacements effectués par d’anciens titulaires du titre, comme le séjour d’Angélique Angarni-Filopon au Québec l’année précédente.

Sur le plan national, la préparation de l’élection Miss France 2027 se déroule de façon hétérogène selon les régions. Le comité du Tarn a annoncé l’annulation de son élection régionale initialement programmée le 13 juin 2026, invoquant des difficultés d’organisation. Dans un communiqué, le comité du Tarn indique vouloir « rester pleinement engagé et se mobilisera afin de préparer une nouvelle élection l’année prochaine« .

Cette absence du Tarn s’ajoute à des précédents récents où certaines circonscriptions avaient fait une pause. L’an dernier, les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy avaient, selon leur compte Instagram, choisi de ne pas participer à l’élection nationale dans le cadre d’un fonctionnement par roulement instauré depuis 2012 : « Cette année, la région Saint-Martin – Saint-Barthélemy ne participera pas à l’élection de Miss France 2026. Conformément à son fonctionnement établi depuis 2012, le comité régional applique un roulement d’une année sur deux (sauf cas exceptionnels).«

Malgré ces absences ponctuelles, d’autres comités territoriaux poursuivent leurs castings et élections locales. Les départements et villes cités comme actifs dans l’organisation de leurs sélections pour la saison suivante incluent l’Ariège, l’Aveyron, le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et Toulouse.