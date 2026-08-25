Jean-Baptiste Marteau : sa « pensée amicale pour Léa Salamé » en plein JT, après la mise en retrait de sa consoeur du 20h de France 2

Le journaliste a officiellement repris la présentation du 20 Heures de France 2 après le retrait temporaire de Léa Salamé, consécutif à l'annonce de candidature à la présidentielle de son compagnon Raphaël Glucksmann.

Jean-Baptiste Marteau a officiellement repris la présentation du 20 Heures de France 2 ce lundi 24 août, à la suite de la mise en retrait temporaire de Léa Salamé. La journaliste s’est effacée de l’antenne au lendemain de l’annonce, dimanche 23 août sur TF1, de la candidature à l’élection présidentielle de 2027 de son compagnon, le coprésident de Place publique Raphaël Glucksmann.

« Oui, je suis candidat à l’élection présidentielle », a déclaré Raphaël Glucksmann face à la journaliste Audrey Crespo-Mara sur le plateau du 20 Heures de TF1, justifiant sa démarche par la volonté de « relever la France ». Cette candidature engageait mécaniquement Léa Salamé, qui s’était publiquement engagée dès sa prise de fonction, en septembre 2025, à se mettre en retrait de la présentation du journal en cas de campagne présidentielle de son compagnon, comme elle l’avait déjà fait lors de précédentes échéances électorales.

Sur ses réseaux sociaux, la journaliste a confirmé sa décision dès le lendemain matin. « J’en avais pris l’engagement dès le premier jour et je m’y tiens. Je me mets en retrait de la présentation du journal de 20 heures, le temps de la candidature de mon compagnon », a-t-elle écrit, rappelant que le rendez-vous du soir constitue « un carrefour stratégique » pour la couverture de la campagne présidentielle à venir.

Léa Salamé a également tenu à réaffirmer son indépendance journalistique. « Avant d’être la femme de qui que ce soit, je suis une journaliste indépendante, honnête, une femme libre », a-t-elle écrit, tout en précisant qu’elle continuerait d’animer son émission hebdomadaire « Quelle Époque ! » sur la même chaîne.

Un remplaçant choisi par Léa Salamé elle-même

Pour assurer l’intérim, Léa Salamé n’a pas eu à chercher un remplacçant extérieur : c’est elle-même qui avait personnellement réclamé Jean-Baptiste Marteau comme joker dès son arrivée à la tête du 20 Heures. Le journaliste, âgé de 43 ans, avait révélé ce choix en avril dernier sur le plateau de « C à vous », évoquant une « relation privilégiée » avec sa consœur et leur collaboration passée sur l’émission « L’Émission politique ».

Après avoir assuré la présentation du journal tout au long de l’été, Jean-Baptiste Marteau a officiellement repris son poste ce lundi. Il a conclu son édition par un message à l’attention de Léa Salamé : « Et je termine par une pensée amicale pour Léa Salamé. Merci pour votre fidélité et à demain 20h. »