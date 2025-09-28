Guinée : la nouvelle Constitution officiellement adoptée, la présidentielle fixée au 28 décembre

La Guinée vient de franchir une étape décisive de sa transition politique. Ce samedi 27 septembre, la Cour suprême a proclamé les résultats définitifs du référendum constitutionnel, confirmant l’adoption de la nouvelle Loi fondamentale. Dans la foulée, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a fixé la date de la prochaine élection présidentielle au 28 décembre 2025 et promulgué le Code électoral.

Cette proclamation entérine les résultats provisoires annoncés mardi par le ministre de l’Administration du territoire, Ibrahima Kalil Condé. D’après la Cour suprême, sur 6 768 458 électeurs inscrits, 5 951 807 ont participé au scrutin du 21 septembre, soit un taux de participation de 86,42 %. Les suffrages valablement exprimés s’élèvent à 5 746 327, dont 89,38 % en faveur du “Oui” (5 135 951 voix) contre 10,62 % pour le “Non” (610 376 voix).

Avec cette validation officielle, la nouvelle Constitution entre définitivement en vigueur. Transmis en juin au président de la transition par le Conseil national de la Transition (CNT), le texte instaure notamment un mandat présidentiel de sept ans renouvelable une seule fois, la création d’un Sénat, et ouvre la voie à une candidature de Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle.

Dans un décret lu à la télévision nationale, le chef de l’État a également invité le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, ainsi que la Direction générale des élections, à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour respecter le calendrier électoral.

Enfin, un autre décret signé vendredi 26 septembre a officialisé la promulgation du Code électoral, venant compléter le cadre juridique en vue du scrutin présidentiel de décembre 2025.