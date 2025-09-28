PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Guinée : la nouvelle Constitution officiellement adoptée, la présidentielle fixée au 28 décembre

Guinée : la nouvelle Constitution officiellement adoptée, la présidentielle fixée au 28 décembre

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Mamady Doumbouya -Président de la Guinée
Mamady Doumbouya -Président de la Guinée @PSI
- Publicité-
. .

La Guinée vient de franchir une étape décisive de sa transition politique. Ce samedi 27 septembre, la Cour suprême a proclamé les résultats définitifs du référendum constitutionnel, confirmant l’adoption de la nouvelle Loi fondamentale. Dans la foulée, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a fixé la date de la prochaine élection présidentielle au 28 décembre 2025 et promulgué le Code électoral.

Cette proclamation entérine les résultats provisoires annoncés mardi par le ministre de l’Administration du territoire, Ibrahima Kalil Condé. D’après la Cour suprême, sur 6 768 458 électeurs inscrits, 5 951 807 ont participé au scrutin du 21 septembre, soit un taux de participation de 86,42 %. Les suffrages valablement exprimés s’élèvent à 5 746 327, dont 89,38 % en faveur du “Oui” (5 135 951 voix) contre 10,62 % pour le “Non” (610 376 voix).

Avec cette validation officielle, la nouvelle Constitution entre définitivement en vigueur. Transmis en juin au président de la transition par le Conseil national de la Transition (CNT), le texte instaure notamment un mandat présidentiel de sept ans renouvelable une seule fois, la création d’un Sénat, et ouvre la voie à une candidature de Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle.

Dans un décret lu à la télévision nationale, le chef de l’État a également invité le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, ainsi que la Direction générale des élections, à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour respecter le calendrier électoral.

Enfin, un autre décret signé vendredi 26 septembre a officialisé la promulgation du Code électoral, venant compléter le cadre juridique en vue du scrutin présidentiel de décembre 2025.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

CNHU-HKM de Cotonou: Patrice Talon nomme les membres du nouveau conseil d’administration

Nigeria

Nigeria : au moins 18 mineurs tués dans l’effondrement d’une mine artisanale à Zamfara

Ghana

Visas : les États-Unis rétablissent la validité de 05 ans pour les Ghanéens

Bénin

Élections générales 2026: la Cour constitutionnelle statue sur un recours contre la DGI au sujet du quitus fiscal

Bénin

05 raisons qui font de Romuald Wadagni, Président du Bénin en 2026

Centrafrique

Centrafrique : 02 cas confirmés de Mpox dans la préfecture de Sangha-Mbaéré

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le procureur met en garde les influenceurs contre les dérives en ligne

Mali

AES : des opérations militaires réussies renforcent un bloc régional en pleine consolidation

Bénin

Du continent, pour le continent: Construire des systèmes de paiement instantané locaux pour stimuler l’inclusion financière en Afrique

Bénin

Bénin: Cotonou accueille la 16ᵉ Conférence des ministres de l’UEMOA sur l’emploi et la formation

VOIR TOUS LES FLASHS