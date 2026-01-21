La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Soudan

Guerre au Soudan : une nouvelle offre de trêve sur la table de l’armée

L’armée soudanaise a annoncé étudier une nouvelle proposition de trêve présentée par les États-Unis et l’Arabie saoudite, dans le cadre du conflit qui l’oppose aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), selon une source gouvernementale citée mercredi par l’AFP.

Kevin Aka
Kevin Aka
Voir tous ses articles
POLITIQUE
594 vues
Le général soudanais, Abdel Fattah Al-Burhane
Le général soudanais, Abdel Fattah Al-Burhane
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Des responsables de l’armée et du gouvernement doivent se réunir dans la journée afin d’examiner cette initiative de trêve humanitaire et de cessez-le-feu, a précisé la source sous couvert d’anonymat. Les négociations menées par Washington, avec l’appui de l’Égypte, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, butent sur la volonté des deux camps de consolider leurs positions territoriales.

Le Soudan est en proie à une guerre depuis avril 2023, opposant l’armée régulière, qui contrôle le nord et l’est du pays, aux FSR, influentes dans l’ouest et dans certaines zones du sud. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et provoqué ce que l’ONU qualifie de « pire crise humanitaire au monde ».

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
16:25 Diplomatie : Donald Trump: « je n’utiliserai pas la force pour acquérir le Groenland »
16:09 Football : Ligue des champions: deux équipes déjà éliminées de la compétition
16:25 Donald Trump: « je n’utiliserai pas la force pour acquérir le Groenland »
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant