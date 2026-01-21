Guerre au Soudan : une nouvelle offre de trêve sur la table de l’armée

L’armée soudanaise a annoncé étudier une nouvelle proposition de trêve présentée par les États-Unis et l’Arabie saoudite, dans le cadre du conflit qui l’oppose aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), selon une source gouvernementale citée mercredi par l’AFP.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Des responsables de l’armée et du gouvernement doivent se réunir dans la journée afin d’examiner cette initiative de trêve humanitaire et de cessez-le-feu, a précisé la source sous couvert d’anonymat. Les négociations menées par Washington, avec l’appui de l’Égypte, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, butent sur la volonté des deux camps de consolider leurs positions territoriales.

Le Soudan est en proie à une guerre depuis avril 2023, opposant l’armée régulière, qui contrôle le nord et l’est du pays, aux FSR, influentes dans l’ouest et dans certaines zones du sud. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et provoqué ce que l’ONU qualifie de « pire crise humanitaire au monde ».