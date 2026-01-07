Groenland: la diplomatie américaine en rendez-vous avec Copenhague la semaine prochaine
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a annoncé mercredi 7 janvier qu’il rencontrerait des responsables du Danemark, alors que les relations avec cet allié européen de l’OTAN se tendent sur la question du Groenland, que Donald Trump a récemment de nouveau déclaré vouloir acquérir. Devant la presse au Capitole de Washington, il a par ailleurs réitéré les propos de la Maison Blanche la veille, selon lesquels Donald Trump examine plusieurs options pour obtenir le Groenland, y compris « utiliser l’armée », ajoutant que « si le président identifie une menace à la sécurité nationale des États-Unis, chaque président conserve l’option d’y faire face à travers des moyens militaires ».
1 min de lecture
