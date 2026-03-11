Greg Guillotin de retour sur W9 avec Le Pire Stagiaire, un peu plus d’un an après la fermeture de C8

Greg Guillotin revient sur W9 : un épisode du Pire Stagiaire sera diffusé le 1er avril 2026 à 21h10, a annoncé le journaliste Kevin Boucher du Parisien le 10 mars 2026. Cette annonce intervient après des aveux publics de la part du vidéaste concernant le truquage de certaines caméras cachées dans ses vidéos, et suscite des réactions contrastées sur les réseaux sociaux.

Le retour du créateur au sein du groupe M6 survient un an après la fermeture de la chaîne C8, décision liée à une décision de l’autorité publique indépendante garante de la liberté de communication (ARCOM), selon les éléments diffusés. La programmation de Le Pire Stagiaire sur W9 remet le dossier Guillotin sous les projecteurs médiatiques alors que des internautes interpellent la chaîne et le vidéaste sur son passé.

Plusieurs commentaires publiés en ligne témoignent de la polarisation de l’opinion : des internautes ont reproché au comédien d’avoir « truqué » des séquences et ont exprimé leur désapprobation à l’annonce de sa diffusion sur une chaîne nationale. Ces réactions rapides montrent l’importance prise par l’affaire dans l’espace public numérique.

Les aveux, les explications et les engagements de l’intéressé

Il y a quelques années, Greg Guillotin avait admis avoir mis en scène une partie de ses canulars. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, il a reconnu avoir « bidonné » une quarantaine de séquences, précisant que certains personnages présentés comme anonymes avaient en réalité été tenus par des comédiens.

Un exemple cité par le vidéaste concernait une séquence dans laquelle un comédien jouait le rôle du « faux anonyme » effrayé par une mise en scène. Face aux critiques, Guillotin s’est exprimé sur le réseau social X (anciennement Twitter), où il a reconnu une maladresse dans sa communication et formulé des excuses tout en tentant d’expliquer les coulisses de son travail : « le nombre fou de tournages jusqu’à avoir la bonne réaction, la problématique de la notoriété grandissante », et le fait que, selon lui, ces séquences truquées concernaient une minorité par rapport à « 95 % qui sont vrais ». Il ajoutait toutefois que ces explications ne constituaient pas des excuses.

À la suite de ces révélations, il avait publié un engagement fort : « PLUS JAMAIS. Plus jamais d’acteurs, plus jamais vous décevoir », et indiqué avoir pris la décision de se retirer quelques jours avec son équipe pour « faire le point ». Ces éléments figurent dans ses prises de parole publiques telles que rapportées à l’époque.

La diffusion programmée du nouvel épisode du Pire Stagiaire sur W9 le 1er avril à 21h10 constitue la dernière information communiquée publiquement à ce jour sur le retour télévisuel de Greg Guillotin.