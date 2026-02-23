Gianluca Prestianni suspendu après des accusations visant Vinícius Júnior

Accusé d’avoir tenu des propos racistes envers Vinícius Júnior lors du match aller à Lisbonne, l’ailier de Benfica Gianluca Prestianni a écopé d’une suspension provisoire d’un match infligée par l’UEFA, en attendant la conclusion définitive de l’enquête.

La décision était attendue, elle est désormais officielle. L’UEFA a annoncé la suspension provisoire d’un match de Gianluca Prestianni, l’ailier du SL Benfica, à la suite d’un comportement jugé discriminatoire lors du match aller face au Real Madrid.

Les faits reprochés remonteraient à la rencontre disputée à Lisbonne, où le jeune Argentin aurait tenu des propos racistes à l’encontre de Vinícius Júnior. Une accusation qui avait immédiatement suscité l’indignation du camp madrilène, tandis que Prestianni contestait fermement les faits.

Saisie du dossier, l’instance européenne avait ouvert une enquête pour comportement discriminatoire. À l’issue des premiers éléments examinés, elle a décidé de prononcer une suspension conservatoire d’un match. En conséquence, le joueur de 20 ans ne pourra pas participer au match retour prévu mercredi soir au Santiago Bernabéu.

Dans son communiqué, l’UEFA précise toutefois que cette mesure « n’invalide aucune décision qui pourrait être prise ultérieurement » une fois l’enquête pleinement instruite et présentée aux organes disciplinaires compétents. Le dossier reste donc ouvert, dans un contexte toujours sensible autour des actes et propos discriminatoires sur les pelouses européennes.





