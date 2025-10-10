Ghana : un nouvel accord avec le FMI pour relancer l’économie

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi avoir conclu un accord préliminaire avec le gouvernement ghanéen dans le cadre de la cinquième revue de son programme de soutien.

Cette avancée pourrait permettre le décaissement de 385 millions de dollars, portant à 2,8 milliards de dollars le total des fonds alloués à Accra depuis le lancement du programme en 2023. L’accord, qui doit encore être validé par le Conseil d’administration du FMI, vise à renforcer les réserves de change du pays et à soutenir les réformes budgétaires en cours.

« La stabilisation macroéconomique se consolide », souligne le FMI, notant une reprise plus rapide que prévu. La croissance ghanéenne au premier semestre 2025 a été soutenue par l’expansion des services et une production agricole solide, tandis que les exportations d’or et de cacao, principales sources de devises, se sont nettement améliorées.

Le FMI anticipe une croissance de 4,8 % en 2026, avec une inflation maîtrisée dans la fourchette cible de la Banque du Ghana. Ce soutien intervient alors que le pays poursuit ses efforts pour réduire son déficit budgétaire et restructurer sa dette extérieure, après une crise financière sévère en 2022, dans le but de restaurer la confiance des investisseurs et de stabiliser le cedi.