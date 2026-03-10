Ghana : un député demande la participation d’André Ayew à la compétition de football

Le représentant de Ketu North, Eric Edem Agbana, a plaidé pour la présence d’Andre Ayew dans l’effectif du Ghana en vue de la Coupe du monde 2026, rappelant les nombreuses années pendant lesquelles l’attaquant a servi les Black Stars.

Invité d’Eyewitness News, le député a précisé qu’il n’entendait pas s’immiscer dans le travail du sélectionneur, Otto Addo, mais a estimé que la fidélité et l’investissement personnel doivent compter dans le choix des joueurs appelés à défendre les couleurs nationales.

Pour Agbana, il serait justifié de récompenser ceux qui ont sacrifié temps et efforts au profit de l’équipe : selon lui, l’expérience et l’engagement d’Ayew plaident en faveur d’une convocation malgré les interrogations liées à son âge.

Forme actuelle et rappels historiques

À 36 ans, Andre Ayew vient de marquer son premier but avec le club néerlandais NAC Breda, un signe, d’après ses partisans, qu’il conserve encore des qualités compétitives sur le plan sportif.

Le député a aussi évoqué des exemples passés pour appuyer son propos, citant le cas de Laryea Kingston, qui avait été absent des Coupes du monde 2006 et 2010 malgré son rôle important lors des qualifications, alerte implicite contre l’oubli des cadres au moment des grandes compétitions.