Georges-Alain (Star Academy) a bloqué son père et ne veut plus entendre parler de lui

Georges-Alain Jones, ancien candidat de la Star Academy, a annoncé une tournée pour l’été 2026 et revient publiquement sur son histoire familiale : la mort de sa mère alors qu’il n’avait que trois mois et l’absence prolongée de son père, qu’il affirme avoir définitivement coupé de sa vie après une tentative de prise de contact récente.

L’artiste, dont la carrière a évolué depuis sa participation à la Star Academy, a évoqué ces blessures personnelles au fil d’interviews. Il a rappelé que sa mère est décédée d’une overdose trois mois après sa naissance, une disparition qu’il qualifie de « compliquée » et qui a marqué le début d’une enfance marquée par l’absence paternelle. Il a précisé avoir été recueilli par la tante de sa mère, qui, selon lui, lui a évité toute privation.

Georges-Alain a également détaillé la rareté des traces de son père dans son enfance : il ne possède que « quelques photos » où il apparaîtrait aux alentours de 2 ans, puis « silence radio ». À 50 ans, il dit avoir reçu un message de cet homme via Instagram, tentative de contact qu’il a mal vécue et qui l’a conduit à couper les ponts.

« Je n’ai pas envie de le connaître »

Sur la chaîne YouTube Censuré, Georges-Alain est revenu sur la prise de contact de son père. « Mon géniteur m’a contacté il y a six mois sur Instagram après 50 ans d’existence », a-t-il expliqué, en ajoutant qu’il n’avait pas bien accueilli ce message. Il a raconté avoir répondu de manière ferme, espérant que cela lui ferait du bien, mais n’en ayant retiré aucun apaisement : il a bloqué le compte et a déclaré qu’il ne souhaitait plus entendre parler de lui.

L’artiste a exprimé son point de vue sur la démarche de son père, estimant que celui-ci cherchait à expier ses fautes à un âge avancé. « C’est un peu à l’américaine… Il cherche à expier ses fautes parce qu’il arrive à un âge assez conséquent et je pense qu’il veut un peu se faire pardonner », a-t-il dit, avant de préciser qu’il ne considérait pas avoir à lui accorder ce pardon et qu’il percevait désormais leur relation comme celle de « deux étrangers ».

Dans ses déclarations, Georges-Alain a aussi évoqué la gestion de son enfance par la tante de sa mère, affirmant que grâce à elle il « n’a jamais souffert que quoi que ce soit ». Il a rappelé la chronologie qu’il rapporte : naissance, réapparition du père, décès de la mère trois mois plus tard, puis prise en charge par la famille maternelle.

Parallèlement à ces révélations personnelles, l’artiste a confirmé la préparation d’une tournée annoncée pour l’été 2026.