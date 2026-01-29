Genk et Malmö FF à égalité à la mi-temps en Ligue Europa (J8)

Genk et Malmö FF ont terminé la première mi-temps sur un score de parité (1-1) lors de la 8e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Malmö FF a ouvert le score dès la 4e minute grâce à Taha Ali, servi par une passe décisive de Kenan Busuladzic, tandis que Genk a égalisé juste avant la pause sur penalty transformé par Daan Heymans après une faute du gardien Melker Ellborg sur Melle Smets.

Le début de la rencontre a été marqué par une attaque rapide de Malmö FF qui, sur une séquence collective bien construite, a pris l’avantage très tôt. Taha Ali a conclu l’action en reprenant une passe précise de Kenan Busuladzic, amenant les visiteurs à dominer le tableau d’affichage dès la 4e minute. La réalisation a surpris la défense belge et a confirmé l’efficacité offensive immédiate suédoise dans cette première période.

Face à l’ouverture du score adverse, Genk a réagi progressivement. Les joueurs belges, piqués au vif, ont accru leur présence sur le front offensif et intensifié leurs tentatives pour revenir dans le match. Cette montée en pression s’est traduite par une multiplication d’offensives et des incursions dans la surface de Malmö FF, créant des situations de danger et mettant à l’épreuve la résistance défensive et l’intervention du gardien adverse.

Déroulé et moments clés de la première période

La physionomie de la première mi-temps a alterné phases de possession et séquences engagées, avec un rythme soutenu dès l’entame. Malmö FF a su concrétiser sa première opportunité par une action collective, tandis que Genk a cherché à structurer ses réponses en fixant le jeu et en multipliant les initiatives offensives. Les deux équipes ont ainsi livré une mi-temps dense, ponctuée par des interventions décisives et des échanges rapides entre les lignes.

La pression de Genk a fini par produire un effet tangible juste avant la pause. Dans la surface, une action a donné lieu à un contact sanctionné par une faute du gardien Melker Ellborg sur Melle Smets, entraînant un penalty en faveur des locaux. La décision a été le point culminant d’une période durant laquelle Genk avait progressivement imposé son rythme et cherché à contourner la structure défensive de Malmö FF.

Sur l’exécution du penalty, Daan Heymans s’est montré précis et assuré, transformant la sentence à la 45e minute. Ce but a permis à Genk de recoller au score avant la fin de la première période, scellant ainsi une première mi-temps où les deux équipes ont tour à tour pris l’ascendant sur le jeu.