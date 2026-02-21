Gemma Atkinson affirme qu’on lui a proposé de l’argent pour dire du mal de Cristiano Ronaldo

La personnalité médiatique britannique Gemma Atkinson a indiqué avoir reçu des propositions financières substantielles pour tenir des propos défavorables à l’encontre de Cristiano Ronaldo après la rupture de leur brève liaison en 2007, propositions qu’elle a refusées.

Interrogée sur la station Key 103 Radio et relayée par Transfer News Live, Atkinson a expliqué qu’elle n’avait « rien de négatif » à déclarer au sujet du footballeur et qu’elle ne voyait donc pas l’utilité d’en parler en mal, d’où son rejet des offres.

Les deux protagonistes, âgés de 41 ans, avaient fait l’objet d’une forte couverture médiatique il y a près de vingt ans lorsqu’ils étaient apparus ensemble, à l’époque où Ronaldo évoluait à Manchester United ; leur relation s’est terminée en octobre 2007.

Éléments de la vie privée

Gemma Atkinson est aujourd’hui mariée à Gorka Marquez et est mère de deux enfants, Mia, née il y a six ans, et Thiago, âgé de trois ans.

Cristiano Ronaldo est fiancé à Georgina Rodríguez. Le couple a deux filles, Alana et Bella, et a également accueilli des jumeaux, Eva Maria et Mateo, via une mère porteuse.

Bella avait un frère jumeau prénommé Angel, décédé peu après sa naissance. Ronaldo a par ailleurs un autre enfant, Cristiano Jr, issu d’une relation antérieure.

Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo se seraient rencontrés en 2016, lorsqu’elle travaillait comme vendeuse dans une boutique Gucci à Madrid et aurait attiré son attention.