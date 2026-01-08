La suite après la publicité
Gaza : au moins huit morts dans des frappes israéliennes, selon la Défense civile

Des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué huit personnes, dont cinq enfants, a déclaré jeudi 8 janvier 2026 la Défense civile du territoire palestinien. Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de secours opérant sous l’autorité du Hamas, les victimes sont décédées lors de frappes distinctes : dans le sud de Gaza, un drone a frappé une tente dans un camp de déplacés, provoquant la mort de quatre enfants, tandis qu’un autre tir a tué une personne près de Khan Younès ; dans le nord, une fillette de 11 ans a été tuée près du camp de Jabalia, un adulte est mort dans une frappe visant une école et un autre adulte a trouvé la mort dans une tente. Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué qu’elle « se renseigne » sur ces faits ; plus tôt, elle avait affirmé dans un communiqué avoir « frappé avec précision » un site de la ville de Gaza en réponse au lancement d’un projectile.

