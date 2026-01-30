Galatasaray: Victor Osimhen pousse pour l’arrivée de Pape Gueye et Ademola Lookman
Alors que Galatasaray est annoncé sur les pistes d’Ademola Lookman et de Pape Gueye, Victor Osimhen a salué les qualités des deux joueurs, tout en restant évasif sur les intentions du club lors du mercato hivernal.
Victor Osimhen n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Ademola Lookman et de Pape Gueye. L’attaquant de Galatasaray a salué les qualités des deux joueurs, au cœur de rumeurs de transfert les envoyant du côté d’Istanbul à l’occasion du mercato hivernal. Actuellement sous contrat avec l’Atalanta, Ademola Lookman, tout comme Pape Gueye, qui évolue à Villarreal, sont annoncés dans le viseur des champions de Turquie.
Interrogé sur cet intérêt supposé de Galatasaray, Osimhen s’est toutefois montré prudent quant aux intentions réelles de son club. « Lookman et Pape Gueye sont de très bons joueurs », a confié l’international nigérian au média Now Spor. « Mais je ne sais pas ce que le club fait actuellement sur le marché des transferts. » Cette prise de parole intervient quelques heures après la défaite de Galatasaray face à Manchester City en Ligue des champions, mercredi soir.
