Galatasaray: Victor Osimhen pousse pour l’arrivée de Pape Gueye et Ademola Lookman

Alors que Galatasaray est annoncé sur les pistes d’Ademola Lookman et de Pape Gueye, Victor Osimhen a salué les qualités des deux joueurs, tout en restant évasif sur les intentions du club lors du mercato hivernal.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Victor Osimhen n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Ademola Lookman et de Pape Gueye. L’attaquant de Galatasaray a salué les qualités des deux joueurs, au cœur de rumeurs de transfert les envoyant du côté d’Istanbul à l’occasion du mercato hivernal. Actuellement sous contrat avec l’Atalanta, Ademola Lookman, tout comme Pape Gueye, qui évolue à Villarreal, sont annoncés dans le viseur des champions de Turquie.

Interrogé sur cet intérêt supposé de Galatasaray, Osimhen s’est toutefois montré prudent quant aux intentions réelles de son club. « Lookman et Pape Gueye sont de très bons joueurs », a confié l’international nigérian au média Now Spor. « Mais je ne sais pas ce que le club fait actuellement sur le marché des transferts. » Cette prise de parole intervient quelques heures après la défaite de Galatasaray face à Manchester City en Ligue des champions, mercredi soir.



