PAR PAYS
Live logo
Rechercher

Gabon: le président Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école

Célébrité
Par Angèle M. ADANLE
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleCélébritéGabon: le président Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école
Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école
Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école
- Publicité-

Ce mardi 2 septembre 2025, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait sa rentrée comme tout parent en accompagnant ses enfants à l’école.

Entouré de ses enfants et de plusieurs enseignants, le chef de l’État gabonais s’est présenté dans les salles de classe et dans la cour d’école, échangeant avec les élèves et saluant le corps enseignant. « Avant d’être le Président de la République, je suis un chef de famille qui accompagne ses enfants à l’école », a-t-il écrit.

Dans son message, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la responsabilité parentale dans la réussite scolaire.

« L’accompagnement parental dans la scolarité des enfants est essentiel pour leur réussite. Quelles que soient nos occupations, nous devons être présents. »

Le président a également adressé ses félicitations aux enseignants. Il a reconnu « le rôle crucial qu’ils jouent dans la transmission du savoir ». Dans son message, il a invité les élèves à « travailler dur, être curieux et bien assimiler leurs leçons ». Pour lui, leur avenir dépend de leur assiduité.

- Publicité-

Cet acte, qui humanise la fonction présidentielle, se veut un exemple d’engagement à la fois citoyen et familial.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Ghana

« Je ne drague jamais, ce sont les femmes qui me courent après », Shatta Bandle

Bénin

AFRIMA 2025: Axel Merryl face aux géants de la musique ouest-africaine

Nigeria

« Évitez les personnes trop religieuses, elles sont stup!des », Omah Lay

Nigeria

« Tu n’est pas mon père », Regina Daniels recadre son mari Ned Nwoko

Monde

États-Unis : un pilote ivre arrêté juste avant le décollage de son vol commercial

Nigeria

Tiwa Savage: «je cherche toujours un mari»

Bénin

Bénin: les raisons de la rupture entre le jeune chanteur Djecomon et Legend Beatz

Monde

Astronomer: filmée en pleine étreinte avec le PDG, la DRH Kristin Cabot démissionne

Monde

Kiss Cam fatale: démission du PDG d’Astronomer après sa vidéo embarrassante devenu virale

Côte d'Ivoire

«Vous connaîtrez la vérité», Apoutchou National fait une grande annonce après sa sortie de prison

VOIR TOUS LES FLASHS