BY COUNTRIES
Live logo
Search

Gabon: le président Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école

Celebrity
Par Angèle M. ADANLE
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleCelebrityGabon: le président Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école
Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école
Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école
-Publicité-

Ce mardi 2 septembre 2025, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait sa rentrée comme tout parent en accompagnant ses enfants à l’école.

Entouré de ses enfants et de plusieurs enseignants, le chef de l’État gabonais s’est présenté dans les salles de classe et dans la cour d’école, échangeant avec les élèves et saluant le corps enseignant. « Avant d’être le Président de la République, je suis un chef de famille qui accompagne ses enfants à l’école », a-t-il écrit.

Dans son message, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la responsabilité parentale dans la réussite scolaire.

« L’accompagnement parental dans la scolarité des enfants est essentiel pour leur réussite. Quelles que soient nos occupations, nous devons être présents. »

Le président a également adressé ses félicitations aux enseignants. Il a reconnu « le rôle crucial qu’ils jouent dans la transmission du savoir ». Dans son message, il a invité les élèves à « travailler dur, être curieux et bien assimiler leurs leçons ». Pour lui, leur avenir dépend de leur assiduité.

Cet acte, qui humanise la fonction présidentielle, se veut un exemple d’engagement à la fois citoyen et familial.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
EN CONTINU
Benin

Le Bénin adopte un plan stratégique 2025-2029 pour moderniser son armée

Benin

Bénin: 358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers

Benin

Bénin: un test de sélection pour recruter 2.319 AME du primaire

Benin

Bénin: bientôt la construction d’un stade omnisports moderne à Parakou

Benin

Bénin – Grand Nokoué : les véhicules poids lourds désormais soumis à une réglementation stricte

Benin

Bénin: interdiction des constructions précaires le long de la route des Pêches

Benin

Bénin: compte-rendu du conseil des ministres du 3 septembre 2025

South Africa

South Africa: String of Injuries Ahead of Clashes Against Lesotho and Nigeria

Europe

Ballon d’Or 2025: Yamal or Dembélé? Dani Carvajal Has Made His Choice

Europe

Barça: Lamine Yamal Dismisses Any Talk of Fermín López Leaving

VOIR TOUS LES FLASHS