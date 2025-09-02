Gabon: le président Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école

-Publicité-

Ce mardi 2 septembre 2025, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait sa rentrée comme tout parent en accompagnant ses enfants à l’école.

Entouré de ses enfants et de plusieurs enseignants, le chef de l’État gabonais s’est présenté dans les salles de classe et dans la cour d’école, échangeant avec les élèves et saluant le corps enseignant. « Avant d’être le Président de la République, je suis un chef de famille qui accompagne ses enfants à l’école », a-t-il écrit.

Dans son message, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la responsabilité parentale dans la réussite scolaire.

« L’accompagnement parental dans la scolarité des enfants est essentiel pour leur réussite. Quelles que soient nos occupations, nous devons être présents. »

Le président a également adressé ses félicitations aux enseignants. Il a reconnu « le rôle crucial qu’ils jouent dans la transmission du savoir ». Dans son message, il a invité les élèves à « travailler dur, être curieux et bien assimiler leurs leçons ». Pour lui, leur avenir dépend de leur assiduité.

Cet acte, qui humanise la fonction présidentielle, se veut un exemple d’engagement à la fois citoyen et familial.