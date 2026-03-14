Frédéric Lopez ouvre les portes de sa maison isolée au cœur des Cévennes

Frédéric Lopez, animateur connu pour ses émissions axées sur la rencontre et la nature, partage désormais son temps entre une grande maison accueillante en Seine-et-Marne et un hameau isolé au cœur des Cévennes, où il cherche calme et silence loin des caméras. Ce dimanche 15 mars 2026, il a ouvert les portes de sa maison de Bransles pour recevoir trois personnalités du spectacle et du bien-être, témoignant d’un mouvement plus large de célébrités choisissant la campagne comme refuge.

Cette tendance voit des personnalités quitter l’agitation urbaine pour des lieux ruraux : Pierre Niney a acquis une ferme du XVe siècle avec sa compagne Natasha Andrews pendant le confinement, à environ soixante kilomètres de Paris ; Kad Merad et Julia Vignali se sont installés en Bourgogne, dans une ferme abandonnée en Saône-et-Loire ; Gwendoline Hamon se ressource dans la propriété familiale héritée de son grand-père, le dramaturge Jean Anouilh, dans le Sud de la France. Parmi eux, Frédéric Lopez a choisi un hameau retiré dans les Cévennes pour une partie de son temps.

Le 15 mars 2026, la maison de Bransles a servi de cadre à l’émission Un dimanche à la campagne, avec trois invités présentés par l’animateur : Bruno Solo, Elena (Héléna) Nagapetyan et Louis Derungs. Ces invités retracent des parcours variés, de la carrière audiovisuelle au stand-up, en passant par la résilience personnelle et la reconversion professionnelle.

Un dimanche à la campagne : des invités qui inspirent

Bruno Solo est présenté comme acteur, réalisateur et scénariste. Connu pour des succès populaires comme La Vérité si je mens ! et Caméra Café, son parcours a été marqué par des difficultés qui l’ont contraint à attendre ses 26 ans avant d’accéder à des opportunités significatives dans sa carrière.

La prestation d’Elena Nagapetyan (écrite aussi Héléna dans certains comptes rendus) est décrite autour de sa découverte du stand-up en 2021, alors qu’elle était mère célibataire. Sa progression sur les réseaux sociaux lui a permis d’atteindre près d’un million d’abonnés grâce à son humour et à son franc-parler, soulignant une ascension rapide sur la scène comique.

Louis Derungs est présenté comme conférencier et hypnothérapeute. Après avoir perdu ses deux bras à 19 ans, il a réinventé sa trajectoire personnelle et professionnelle. Il a été primé au festival de Luchon 2026 pour le film Après la fin, performance qui illustre sa détermination et son engagement dans des projets artistiques.

Concernant ses lieux de vie, Frédéric Lopez explique : « La nature est un refuge, je vis une partie du temps dans un hameau isolé, au cœur du parc national des Cévennes : j’adore les arbres ». Il confie avoir cherché ce type d’endroit depuis 2014, parcourant plusieurs régions avant de trouver un lieu sauvage qui lui convienne.

La maison de Bransles, utilisée pour l’émission, est décrite comme conçue pour recevoir et favoriser les échanges : teintes claires, pastels et meubles anciens composent une atmosphère chaleureuse destinée à la convivialité. Pour Frédéric Lopez, les Cévennes offrent un cadre de retrait et de recentrage, tandis que Bransles est pensé comme un espace d’accueil et de partage.