Fraude au pesage: des agents de la SIRAT lourdement condamnés

Le tribunal correctionnel de Cotonou a rendu son verdict ce jeudi 31 juillet 2025 dans l’affaire de fraude au pesage impliquant plusieurs agents de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT). Les prévenus, accusés d’avoir orchestré des pratiques frauduleuses aux postes de péage d’Ekpè et d’Ahozon, ont écopé de peines allant jusqu’à 50 mois de prison ferme.

Selon les éléments de l’accusation rapportés par Banouto, les agents mis en cause minoreraient volontairement le poids des véhicules, notamment des gros porteurs, en réduisant le nombre d’essieux pris en compte lors du pesage. Cette manipulation leur permettait d’empocher illicitement la différence des redevances dues.

L’enquête, menée sur une période de six mois, a révélé des liens établis entre certains agents et des opérateurs économiques ainsi que des propriétaires de camions. En échange de sommes allant jusqu’à 60 000 FCFA par tonnage, les agents truquaient les pesées. Un cas particulièrement marquant concerne un accord entre un propriétaire de camion et des agents, portant sur un versement périodique de 500 000 FCFA.

Des preuves accablantes

Les investigations ont permis d’extraire des données téléphoniques des mis en cause, présentées lors des débats pour étayer les accusations. Sur les onze prévenus, deux ont reconnu les faits d’abus de fonctions, tandis que les neuf autres ont nié toute implication.

Le juge a requalifié les faits d’« abus de fonctions et complicité » en « abus de fonctions, complicité et blanchiment de capitaux ». À l’issue des débats, les condamnations suivantes ont été prononcées: cinq agents ont écopé de 36 mois de prison ferme et 11 millions FCFA d’amende. Le propriétaire de camion a écopé de 30 mois de prison ferme et 20 millions FCFA d’amende. Un autre agent fut condamné à 30 mois de prison ferme et à 3 millions de francs cfa.

La Cour a également ordonné la confiscation de 990 000 FCFA retrouvés sur l’un des agents, et condamné solidairement les prévenus à verser 100 millions FCFA de dommages et intérêts à la SIRAT, constituée partie civile. Les condamnés disposent d’un délai de 15 jours pour interjeter appel.