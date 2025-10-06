France: Sébastien Lecornu démissionne au lendemain de la formation de son gouvernement

Coup de théâtre à Paris. Moins de vingt-quatre heures après avoir dévoilé la composition de son gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission au président Emmanuel Macron, ce lundi 6 octobre 2025 au matin.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Selon un communiqué de l’Élysée, le chef de l’État a accepté la démission, ouvrant ainsi une nouvelle période d’incertitude politique en France.

Cette décision intervient au lendemain de la présentation d’une équipe gouvernementale très critiquée, aussi bien par les oppositions que par certains cadres des Républicains, pourtant partenaires de la majorité présidentielle dans le « socle commun » voulu par Emmanuel Macron.

Le désormais ex-Premier ministre doit s’exprimer à 10h45 depuis Matignon, pour justifier sa décision et adresser un dernier message avant de quitter ses fonctions.

Les regards sont désormais tournés vers l’Élysée, où Emmanuel Macron devra désigner rapidement un successeur capable de former un gouvernement de consensus, dans un climat politique particulièrement tendu.