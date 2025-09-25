France : Sarkozy reconnu coupable dans le procès du financement libyen de 2007

PAR PAYS
Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Nicolas Sarkozy, ex chef d'état français @ Gala
L’ancien président français, jugé pour des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, a été déclaré coupable ce jeudi 25 septembre. La peine qui lui sera infligée reste à annoncer.

Le verdict est désormais connu : Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans le cadre du procès sur le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. La présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, a expliqué que cette décision reposait sur le fait qu’il avait « laissé ses proches collaborateurs (…) agir en vue d’obtenir des soutiens financiers » de la part du régime de Mouammar Kadhafi.

En revanche, il a été relaxé des accusations de corruption. Le tribunal correctionnel de Paris doit encore prononcer sa peine. En mars dernier, le parquet national financier avait requis une peine de sept ans de prison, 300 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité ainsi qu’une interdiction d’exercer toute fonction juridictionnelle.

Nicolas Sarkozy avait vivement contesté « l’outrance de la peine réclamée », tandis que sa défense plaidait la relaxe, dénonçant les « failles béantes » dans le raisonnement du ministère public.

Pour rappel, l’ancien président était accusé d’avoir favorisé le retour de la Libye sur la scène internationale en échange de fonds destinés à financer sa campagne de 2007. Pendant plus de dix ans, il avait vigoureusement nié ces accusations, dénonçant une « infamie ». « Il n’y a aucune preuve, rien, pas un centime libyen, pas le début d’un commencement de financement », avait-il martelé, excédé de devoir se justifier face à des accusations qu’il jugeait infondées.

