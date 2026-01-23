France : les députés rejettent la motion de censure de LFI, écologistes et communistes sur la loi de finances 2026

Le gouvernement a échappé à une motion de censure déposée à l’Assemblée nationale : seuls 269 députés ont voté en faveur de la destitution, alors que la majorité requise pour renverser l’exécutif était de 288 voix. La motion, portée par les députés de La France insoumise (LFI) en alliance avec les écologistes et les communistes, n’a donc pas atteint le seuil nécessaire et est tombée.

La démarche de ces groupes d’opposition faisait suite au recours du Premier ministre Sébastien Lecornu à l’article 49.3 de la Constitution, un instrument qui permet au gouvernement d’engager sa responsabilité pour faire adopter un texte sans vote formel à l’Assemblée. L’utilisation de cet article a déclenché le dépôt automatique d’une ou plusieurs motions de censure, conformément aux procédures constitutionnelles et parlementaires.

Avec 269 voix en faveur de la censure, la motion est donc restée à 19 voix du seuil requis. En l’absence de majorité absolue pour renverser l’exécutif, le gouvernement demeure en fonction et la loi concernée est considérée comme adoptée selon les dispositions liées à l’usage de l’article 49.3.

Détails du dépôt et des soutiens

La motion a été initiée par les députés de La France insoumise, qui se sont associés aux groupes parlementaires des écologistes et des communistes pour tenter de faire chuter le gouvernement après le recours à l’article constitutionnel. Ces trois forces d’opposition ont co-signé et porté la motion devant l’hémicycle, conformément aux modalités prévues pour ce type de procédure. Le vote a mobilisé l’ensemble des groupes parlementaires, mais le total des voix favorables est resté inférieur à la majorité requise.

Le fait que la motion n’ait pas réuni la majorité absolue met en évidence l’insuffisance des soutiens parlementaires réunis par l’opposition pour provoquer un changement d’exécutif. Les résultats affichés — 269 voix pour, 288 nécessaires — traduisent l’écart entre la stratégie d’opposition et la réalité de l’arithmétique parlementaire au moment du scrutin.

Conséquences institutionnelles et procédure

Sur le plan institutionnel, l’échec de la motion de censure a deux conséquences directes et prévues par la Constitution : d’une part, le gouvernement ne tombe pas et Sébastien Lecornu conserve ses fonctions ; d’autre part, la loi pour laquelle le Premier ministre a engagé la responsabilité de l’exécutif par l’article 49.3 est réputée adoptée par l’Assemblée nationale. Si la motion avait été adoptée par la majorité requise, elle aurait provoqué la démission du gouvernement et empêché l’adoption du texte concerné.

La procédure de recours à l’article 49.3 et la possibilité de déposer des motions de censure figurent parmi les mécanismes constitutionnels essentiels organisant le rapport de forces entre l’exécutif et le Parlement. Dans ce cas précis, le thermomètre parlementaire a confirmé que l’opposition n’a pas réussi à rassembler les voix nécessaires pour déclencher un renversement de l’exécutif.