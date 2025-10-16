France: le gouvernement Lecornu II échappe de justesse à la censure

Le gouvernement français dirigé par Sébastien Lecornu a survécu, jeudi 16 octobre 2025, à deux motions de censure déposées à l’Assemblée nationale par La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN).

Malgré un climat politique tendu, l’exécutif s’en tire à 18 voix près, évitant ainsi une chute prématurée. La motion portée par LFI, considérée comme la plus menaçante, a recueilli 271 voix, soit 18 de moins que le seuil des 289 requis pour renverser le gouvernement.

Soutenue par les députés de la gauche radicale, les communistes, les écologistes et l’extrême droite, elle a toutefois pâti de plusieurs défections internes. Cinq élus écologistes et communistes n’ont pas pris part au vote, fragilisant le front commun.

Sept députés socialistes ont défié la ligne de leur parti en votant pour la censure, tandis qu’un élu Les Républicains (LR) et un du groupe Liot ont fait de même. Mais l’essentiel du groupe LR et la majorité socialiste ont préféré maintenir la stabilité gouvernementale, offrant à Lecornu un répit politique.

Le rejet serré de la motion a aussitôt provoqué une tempête politique. Jordan Bardella, président du RN, a fustigé sur X « une majorité de marchandage » accusée d’avoir « sauvé ses places au détriment de l’intérêt national ».

Du côté de la gauche, Mathilde Panot, cheffe de file de LFI, a dénoncé la « responsabilité historique » du Parti socialiste dans l’échec du vote, appelant à une « résistance populaire » face au projet de budget à venir.

Quant à la motion déposée par le RN, elle n’a recueilli que 144 voix, confirmant l’échec du double assaut parlementaire contre le gouvernement Lecornu II, qui sort certes affaibli, mais toujours en poste.