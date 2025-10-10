France : Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu à Matignon

Quatre jours seulement après sa démission, Sébastien Lecornu retrouve Matignon. Le président Emmanuel Macron l’a reconduit vendredi soir au poste de Premier ministre, a annoncé l’Élysée dans un communiqué laconique.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

« Le président de la République a nommé M. Sébastien Lecornu Premier ministre et l’a chargé de former un gouvernement », a précisé la présidence, sans autre commentaire, à l’issue de longues tractations.

Lundi, en présentant sa démission, Sébastien Lecornu était devenu le chef de gouvernement le plus éphémère de la Ve République. Dans la même journée, Emmanuel Macron lui avait pourtant demandé de poursuivre des discussions « ultimes » afin de tenter de dénouer la crise politique, sans succès.

Ancien ministre des Armées, poste qu’il occupait depuis 2022, Sébastien Lecornu s’est imposé comme un homme discret et mesuré, adepte d’une communication rare et maîtrisée. Se décrivant lui-même comme un « moine soldat », il s’est révélé au grand public ces derniers jours, notamment lors de son passage remarqué au journal télévisé de 20 heures mercredi soir.

Âgé de 39 ans, cet homme du sérail, engagé très jeune en politique à droite, ne semblait pas désireux de prolonger l’expérience à Matignon. « Je ne cours pas après le poste », confiait-il récemment, estimant sa mission « terminée ». Sa reconduction, décidée malgré tout par le chef de l’État, suscite déjà des réserves au sein même du camp présidentiel.

Fidèle d’Emmanuel Macron depuis 2017, Lecornu a longtemps œuvré dans l’ombre, étendant son influence au fil des gouvernements successifs. À Matignon, il avait tenté d’ouvrir un dialogue avec les socialistes, sans parvenir à un accord.

Nommé une première fois le 9 septembre, il s’était jusqu’ici montré avare en déclarations publiques, se limitant à quelques mots au ton quasi militaire sur le perron de Matignon. En un mois, il a toutefois su donner, selon un responsable socialiste, « le sentiment d’une sincérité et même d’être dans une forme de mission sacrificielle ».