France: Davido reçu par Emmanuel Macron pour échanger sur le progrès mondial

En visite à Paris, la star nigériane de l’Afrobeat , Davido, a rencontré Emmanuel Macron à l’Élysée. Ensemble, ils ont discuté d’initiatives et d’idées en faveur d’un monde plus juste et plus innovant.

Le chanteur nigérian Davido a dévoilé, jeudi soir, les raisons de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Dans un message publié sur le réseau social X, la star de l’Afrobeat, a indiqué avoir échangé avec le chef de l’État sur des idées liées au progrès et au développement mondial.

En partageant plusieurs photos de leur rencontre, l’artiste a exprimé sa fierté : « Ce fut un honneur de rencontrer @EmmanuelMacron et de partager nos visions pour un monde meilleur », a-t-il écrit. Davido était accompagné de son manager Asa Asika ainsi que de Cubana Chief Priest, célèbre entrepreneur et personnalité du divertissement nigérian.

