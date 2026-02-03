Football : Simon Adingra rejoint l’AS Monaco

L’AS Monaco a confirmé l’arrivée de Simon Adingra : l’ailier ivoirien de 24 ans débarque sous la forme d’un prêt en provenance de Sunderland, valable jusqu’à la fin de la saison et assorti d’une option d’achat. Le club princier mise sur cet ajout offensif pour renforcer son secteur d’attaque au cours des prochains mois.

Adingra rejoint le Rocher après avoir passé la première moitié de la saison en Angleterre. Transféré à Sunderland l’été dernier depuis Brighton, il a été appelé à participer à quinze rencontres sous la houlette de l’encadrement technique, dont quatorze en championnat et une en Coupe d’Angleterre, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Avant son expérience anglaise, le jeune ailier a accumulé un important capital-matchs au plus haut niveau européen : 73 apparitions sous les couleurs de Brighton, 52 sorties avec l’Union Saint-Gilloise en Belgique et 40 matches au FC Nordsjaelland, club danois réputé pour la formation de talents. Ce parcours témoigne d’un itinéraire progressif à travers plusieurs championnats.

Apports attendus au sein de l’effectif monégasque

Venant d’évoluer dans différents contextes et s’étant frotté à la compétition européenne, Adingra apporte une polyvalence offensive et une habitude du rythme élevé des rencontres internationales. Sa capacité à percuter sur les côtés et à combiner vitesse et technique devrait offrir de nouvelles options tactiques à l’entraîneur.

Son profil correspond à un renfort cherchant du temps de jeu pour confirmer son potentiel. À Monaco, il devra s’adapter rapidement aux exigences du collectif princier et saisir les opportunités afin d’impacter le jeu et justifier l’option d’achat intégrée au prêt.