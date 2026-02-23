Football : Sébastien Haller relégué au rang de troisième choix dans son club FC Utrecht

Ron Jans est revenu sur la situation sportive de Sébastien Haller au FC Utrecht. Arrivé au club l’été dernier, l’attaquant n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau et, selon son entraîneur, figure aujourd’hui comme le troisième choix dans la hiérarchie offensive.

Le joueur a été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines à cause d’une contusion aux côtes. De retour dans le groupe, il est finalement intervenu en fin de match contre le PEC Zwolle, après avoir été ménagé par le staff.

La participation de Haller suscite même des réactions en dehors du vestiaire : Frans van Seumeren, propriétaire du club, a questionné publiquement l’avenir de l’attaquant à Utrecht lors de l’émission « Goedemorgen Eredivisie » sur ESPN. Dimanche, Haller a néanmoins obtenu quelques minutes de jeu en fin de rencontre.

Jans détaille la stratégie de reprise

Pour Jans, la réintégration de Haller doit se faire progressivement. L’entraîneur a expliqué qu’il avait envisagé de le faire débuter pour quelques minutes mais que, sur le plan de la condition physique et du temps de jeu accumulé, Haller se situe derrière d’autres options. Sa place dans l’équipe dépendra de son niveau à l’entraînement et de ses performances lorsqu’il entrera en jeu.

Sur le plan de la concurrence, Haller doit composer avec des éléments comme David Min et Artem Stepanov, ce dernier ayant été aligné d’entrée dimanche. Jans dit avoir entendu les remarques du propriétaire, mais il privilégie la prudence pour préserver le joueur. Il a salué les efforts fournis par Haller pour retrouver la forme et estime qu’une courte apparition en fin de match pourrait lui redonner de la confiance.

Le duel contre le PEC Zwolle s’est soldé par un match nul 1-1 pour le FC Utrecht.