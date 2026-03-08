Image Celtiis
Football : Pep Guardiola présente ses excuses à Marmoush

Pep Guardiola a présenté des excuses publiques à Omar Marmoush après la performance de l’attaquant égyptien ce week-end.

Henry DONCHE
FOOTBALL
Marmoush reçoit des excuses de Guardiola, "Je suis désolé"
1 min de lecture
Lors du match de FA Cup face à Newcastle United, Marmoush a trouvé le chemin des filets à deux reprises, offrant à son équipe un doublé décisif samedi soir.

Interrogé en conférence de presse sur la brève conversation qui a suivi le second but, le technicien catalan a reconnu avoir regretté de ne pas avoir accordé davantage de temps de jeu au joueur.

Un mea culpa après le but

Guardiola a expliqué qu’il s’était excusé directement auprès de Marmoush, admettant qu’il aurait dû lui laisser plus d’occasions de montrer son potentiel cette saison.

La saison de l’Égyptien a été perturbée par une blessure, puis par sa participation à la CAN 2025 au Maroc, ce qui a réduit ses minutes sur le terrain avant ce match où il a su toutefois se distinguer.

