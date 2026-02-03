Football — Odeh Al‑Fakhouri transféré au Pyramids FC

Pyramids FC a enregistré la signature du milieu jordanien Odeh Al-Fakhouri, âgé de 20 ans, qui quitte Al-Hussein Irbid pour rejoindre le club cairote. L’opération intervient après une saison convaincante du joueur, qui s’est imposé comme l’un des jeunes talents à suivre sur le marché.

Le transfert a été rendu public le 3 février via une vidéo promotionnelle diffusée par le club égyptien, accompagnée d’un message axé sur la construction d’ambitions. Nouveau détenteur de la Ligue des champions africaine, Pyramids poursuit son recrutement en ciblant des éléments capables d’apporter progression et régularité au sein du milieu de terrain.

Cette année, Al-Fakhouri s’est distingué sous les couleurs d’Al-Hussein Irbid : en 13 apparitions il a trouvé le chemin des filets à six reprises et a délivré une passe décisive, statistiques qui ont renforcé sa visibilité et attiré l’attention de plusieurs équipes, y compris des prétendants locaux et des clubs européens.

Un pas en avant dans sa carrière

Le club jordanien a confirmé la finalisation du transfert dans un communiqué, saluant le parcours du joueur et les bénéfices de l’accord pour les deux parties. Al-Hussein a mis en lumière ses qualités techniques et l’expérience acquise tant au plan national qu’en compétition internationale.

Sur la scène internationale, le jeune milieu s’était déjà montré à son avantage lors de la Coupe arabe, performances qui ont contribué à accroître sa notoriété dans la région. À présent intégré à l’effectif de Pyramids, il fera face aux exigences du haut niveau africain au sein d’un club désormais référence sur le continent.