Football : Mamelodi Sundowns met fin à la série des Orlando Pirates

Au FNB Stadium, Mamelodi Sundowns est allé s’imposer 2-1 face aux Orlando Pirates mercredi soir, réduisant ainsi l’écart au sommet de la Betway Premiership à trois points. La rencontre mettait aux prises le leader, les Pirates (38 points), et leur poursuivant direct, les Sundowns (32 points) qui disposent néanmoins d’un match en retard.

Les locaux ont démarré la partie sur les chapeaux de roue, se créant plusieurs opportunités dans le premier quart d’heure, notamment par Hotto et Yanela Mbuthuma à l’entrée de la surface. Le gardien des Sundowns, Ronwen Williams, a été sollicité d’entrée et a repoussé avec brio deux tentatives qui auraient pu ouvrir le score.

De leur côté, les visiteurs ont peiné à mettre en place leur jeu de passes durant la première demi-heure, ce qui a limité les occasions pour Brayan León. Santos n’a pas réussi à contourner la défense bien organisée des Buccaneers, laissant l’équilibre du match intact jusqu’à la fin de la première période.

La première période bascule en faveur des Sundowns

Dans les dix dernières minutes avant la pause, le match a soudainement basculé. Profitant d’un espace laissé par la défense, Santos a servi León qui a trompé le gardien pour inscrire son troisième but en autant de rencontres de championnat (37e).

Trois minutes plus tard, Aubrey Modiba a lancé une passe en profondeur millimétrée qui a permis à León de récidiver et d’inscrire un doublé, portant le score à 2-0 pour les Sundowns peu avant la mi-temps (41e), sur deux actions d’une grande efficacité.

Au retour des vestiaires, les Pirates ont réagi rapidement : Patrick Maswanganyi a réduit la marque dès la 47e minute grâce à une frappe lointaine déviée par Teboho Mokoena et qui a fini au fond des filets (1-2). Malgré plusieurs offensives et occasions en seconde période, les hôtes n’ont pas réussi à obtenir l’égalisation, mettant fin à une série de 14 matchs sans défaite.

Cette victoire permet aux Mamelodi Sundowns, avec un match en moins à jouer, de recoller à trois points des Orlando Pirates au classement, relançant ainsi la lutte pour le titre en Afrique du Sud.