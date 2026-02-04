Football – League Cup demi‑finale retour : Omar Marmoush titularisé pour Manchester City contre Newcastle

Manchester City a démarré de la meilleure des façons la deuxième manche de sa demi-finale de League Cup contre Newcastle à l’Etihad Stadium. Dès la septième minute, Omar Marmoush a trouvé le chemin des filets, offrant aux Citizens une avance précoce et une maîtrise immédiate du duel.

Le but est intervenu sur une situation banale transformée en opportunité involontaire : le tacle de Dan Burn a fini par propulser le ballon directement devant l’attaquant égyptien, qui n’avait plus qu’à pousser la sphère au fond des filets, en trompant le gardien de Newcastle.

Cette réalisation porte le total cumulé à 3-0 en faveur de City, après la victoire 2-0 obtenue à l’extérieur lors du match aller. Les hommes de Pep Guardiola voient ainsi leur qualification pour la finale se rapprocher considérablement.

Un apport régulier pour l’équipe

Sur la saison, Marmoush apparaît comme un élément utilisé fréquemment : il compte 28 matches et a participé directement à sept actions décisives. L’Égyptien a déjà fait trembler les filets en League Cup et en Premier League, et s’est également illustré avec les Pharaons lors de la Coupe d’Afrique des Nations, confirmant son rôle offensif polyvalent.