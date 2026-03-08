Football : Ismaël Saibari incompris par l’entraîneur du PSV

Au cours de la mi-temps du match entre le PSV Eindhoven et l’AZ Alkmaar, Ismaël Saibari a quitté la pelouse de manière spectaculaire, visiblement contrarié. Le milieu offensif international marocain a brusquement quitté son équipe au moment du coup de sifflet, provoquant l’attention des caméras et des supporters présents.

Malgré la vive émotion du joueur, la rencontre s’est poursuivie et le PSV s’est imposé sur le score de 2-1. Après la partie, l’entraîneur Peter Bosz a été interrogé sur l’incident lors de la conférence de presse, mais il n’a pas apporté d’explication précise sur les raisons de la sortie en trombe de Saibari.

Selon Bosz, il a eu l’impression que l’international marocain était en colère contre l’arbitre et estimait que le sifflet aurait dû intervenir autrement. Le technicien a toutefois précisé qu’il ne pouvait pas affirmer avec certitude que cette contrariété expliquait entièrement le comportement observé.

Les mots de l’entraîneur

Interrogé sur la nature exacte de la réaction du joueur, Bosz a reconnu son incapacité à donner plus de détails, évoquant un manque d’informations pour comprendre pleinement l’attitude de Saibari. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas de réponse définitive et que, pour l’heure, tout restait à élucider.

La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre le joueur quitter le banc en manifestant sa frustration. Les images continuent d’alimenter les discussions autour de l’attitude du joueur, tandis que le club n’a pour l’instant communiqué aucune sanction ni explication officielle supplémentaire.