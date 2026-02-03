Football : Ibrahim Adel, Prince Amoako Junior et Stephen Acquah signent au FC Nordsjælland

Le FC Nordsjælland a annoncé l’arrivée de trois recrues africaines destinées à étoffer son secteur offensif. L’ailier égyptien Ibrahim Adel débarque en prêt d’Al-Jazira jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat incluse. Deux Ghanéens, Prince Amoako Junior et Stephen Acquah, complètent le contingent, reflétant l’appétit du club pour de jeunes profils venus du continent.

Adel, qui a 24 ans, a été formé à Pyramids FC après y avoir été repéré à 16 ans et y avoir fait ses premiers pas en équipe senior à 18 ans. Sa progression s’est accélérée lors de la saison 2024-2025 : il a participé à 32 rencontres, trouvé le chemin des filets à 14 reprises et délivré 12 passes décisives. Lors de la campagne continentale, il a terminé parmi les meilleurs buteurs de la Ligue des champions africaine, inscrivant six buts et contribuant au sacre de son club face aux Mamelodi Sundowns.

Après ses performances en Égypte, il a pris la direction d’Al-Jazira où il a continué d’accumuler de l’expérience, notamment avec les sélections nationales. Il a été présent à la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations, disputant quatre des sept matchs, et porte désormais 21 capes avec l’équipe d’Égypte pour trois réalisations. Ses participations incluent aussi l’équipe olympique : il a joué neuf rencontres et inscrit les deux buts lors du succès 2-1 contre l’Espagne aux JO de Paris 2024.

Arrivée administrative et présentation aux supporters

Le club attend la finalisation des formalités administratives avant l’intégration officielle d’Adel, son arrivée étant envisagée la semaine prochaine une fois le permis de travail délivré. En attendant, Prince Amoako Junior et Stephen Acquah seront présentés aujourd’hui à 16h à la boutique du club, une séance prévue pour permettre aux supporters de les rencontrer et de découvrir leurs numéros de maillot.

Ces renforts traduisent une volonté claire du FCN de puiser dans le vivier africain pour dynamiser son attaque. En alignant des joueurs ayant déjà côtoyé des compétitions internationales et des joutes majeures sur le continent, le club mise sur des profils capables d’apporter des solutions offensives immédiates et de se développer au sein de son projet sportif.