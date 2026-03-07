Football : Hubert Velud nommé sélectionneur des Comores

La Fédération de Football des Comores (FFC) a annoncé ce samedi 7 mars la nomination de l’entraîneur français Hubert Velud au poste de sélectionneur national des Cœlacanthes. Le technicien a paraphé un contrat portant sur une durée de deux ans, le liant officiellement à la sélection jusqu’en 2028.

Arrivé dans l’archipel jeudi, Hubert Velud remplace Stefano Cusin, dont le départ avait été rendu public quelques jours plus tôt. Âgé de 66 ans, Velud apporte avec lui une longue expérience acquise notamment sur le continent africain, où il a notamment dirigé les équipes nationales du Burkina Faso et du Togo. Sa venue doit permettre d’insuffler une dynamique renouvelée au sein du groupe.

La FFC attend du nouveau sélectionneur qu’il poursuive et accentue la progression des Cœlacanthes sur la scène internationale, en traduisant son parcours et son vécu africain en résultats concrets pour la sélection comorienne.

Faire progresser les Comores

Ancien entraîneur expérimenté, Velud a décrit son arrivée aux Comores comme l’ouverture d’un nouveau chapitre. Devant les journalistes, il a souligné qu’il connaissait déjà le football du pays et a salué le travail accompli par ses prédécesseurs, tout en reconnaissant un léger tassement récent qu’il entend corriger.

Sa démarche est claire : impulser une dynamique de progression pour l’équipe nationale en s’appuyant sur les acquis locaux et en cherchant à élever le niveau collectif afin d’installer une trajectoire durable de croissance sportive.

Dans son plan de route, la première échéance revendiquée par Velud est la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Il considère que revenir régulièrement sur la scène continentale est essentiel pour améliorer la visibilité et accélérer la montée en puissance du football comorien.

Selon lui, une présence récurrente à la CAN offre non seulement une vitrine pour les joueurs et le pays, mais constitue aussi un levier concret pour mesurer et accroître la marge de progression de la sélection nationale.