Football — Elite One J3 : Coton et Colombe se relancent, Dynamo freinée

Mercredi 4 février 2026, cinq affiches se sont jouées dans le cadre de la troisième journée de l’Elite One camerounaise. La journée a été marquée par la première défaite de la formation jusque-là invaincue de Douala, ainsi que par les premiers succès enregistrés cette saison par la Colombe championne en titre et par Coton Sport de Garoua. La Panthère du Ndé, elle, a confirmé sa bonne forme du moment.

Au stade militaire de Yaoundé, la Colombe — obligée de réagir après son revers face à Gazelle FA — a décroché son premier succès de l’exercice en battant la Dynamo de Douala sur le plus petit des écarts. Entré à la pause, Conrad Njuma a donné l’avantage à son équipe, qui met ainsi un terme à la série parfaite des Doualais.

Le Canon Sportif, quant à lui, poursuit ses difficultés offensives : en déplacement à Bamendzi, il n’a pu trouver le chemin des filets et a concédé un 0-0 face à l’Aigle Royal de la Menoua, équipe qui fait preuve d’une belle solidité défensive mais pâtit d’un manque de finition.

Résultats de la 3ᵉ journée

Victoria United 0 – 1 Coton Sport de Garoua : en visite à Limbé, les Garouanis ont enfin lancé leur championnat grâce à l’unique but signé Mohamadou Ahidjo, offrant un premier succès à l’entraîneur David Pagou.

Panthère du Ndé 2 – 0 AS Fortuna : la formation d’Yves Clément Arroga a dominé son adversaire, avec des buts de Mbarga (23ᵉ) et Fopa (48ᵉ), s’installant ainsi durablement parmi les équipes de tête.

Stade Renard 1 – 1 Aigle Royal du Moungo : le derby du Moungo a tenu toutes ses promesses. Willy Namedji a ouvert la marque à la 71ᵉ minute, avant que Janis Ebelle n’égalise sur penalty dix minutes plus tard, privant les Renards de la victoire.

Aigle Royal de la Menoua 0 – 0 Canon Sportif de Yaoundé : match fermé à Bamendzi, où le Canon enchaîne désormais trois rencontres sans but, pendant que l’Aigle engrange un nouveau point.

Colombe Sportive (Sud) 1 – 0 Dynamo de Douala : le but de Conrad Njuma en seconde période tourne à l’avantage des champions, qui signent leur première victoire et stoppent l’élan des leaders précédents.