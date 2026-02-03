Football Afrique du Sud J7 : Orlando Pirates prend la tête en battant AmaZulu

À Durban, AmaZulu recevait Orlando Pirates pour le match en retard de la 7e journée de la Betway Premiership, disputé le 3 février. Les visiteurs se sont imposés 2-0 et prennent provisoirement la tête du championnat.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le ton du duel a rapidement tourné en faveur des Pirates. Après quelques minutes d’observation, c’est Mofokeng qui a débloqué la situation à la 16e minute, permettant à son équipe de gérer le tempo en jouant haut sur le terrain. AmaZulu a tenté de réagir: Ngwenya a vu sa frappe détournée par le gardien à la 30e minute, et Appollis, lancé en solo, a trouvé le poteau juste avant la pause (42e). La première période s’est donc achevée sur une nette supériorité technique et territoriale des visiteurs.

La seconde mi-temps n’a pas inversé la tendance. Orlando Pirates a encore multiplié les occasions, mettant la défense locale sous pression sans toutefois concrétiser immédiatement. La fin de match a été fatale aux locaux: sur un ultime mouvement, Johnson a inscrit involontairement le deuxième but des Bucs au temps additionnel (90+4), scellant le score à 2-0.

Conséquences sportives

Cette victoire propulse les Londoniens en tête du classement avec 35 points, tandis qu’AmaZulu glisse à la quatrième place, à cinq longueurs du leader. Sur le plan tactique, les visiteurs ont su imposer un jeu porté vers l’avant et exploiter les espaces laissés par une défense parfois prise de vitesse. Pour AmaZulu, les occasions manquées — notamment la tentative qui a heurté le poteau — auront pesé lourd dans l’issue du match, privant l’équipe de points précieux dans la course au haut du tableau.