Fin décembre : l’Union africaine lève ses sanctions contre la Guinée

L’Union africaine (UA) a annoncé, jeudi 22 janvier, la levée des sanctions frappant la République de Guinée. La décision du Conseil paix et sécurité (CPS) de l’organisation continentale intervient après l’élection présidentielle organisée à la fin du mois de décembre et qui a conduit à la victoire du général Mamadi Doumbouya, selon un communiqué rendu public par l’institution.

La Guinée était suspendue des organes de l’UA à la suite du coup d’État du 5 septembre 2021, au cours duquel le colonel devenu ensuite général Mamadi Doumbouya avait renversé le président Alpha Condé. Cette suspension empêchait la participation du pays aux réunions et activités officielles de l’Union, mesure en vigueur depuis l’annonce du renversement du pouvoir civil.

Le Conseil paix et sécurité a expliqué sa décision en saluant l’organisation du scrutin présidentiel qui s’est tenu fin décembre. Dans son communiqué, le CPS a « décidé de lever la suspension de la participation de la République de Guinée aux activités de l’UA », acte officiel qui marque la réintégration de Conakry au sein des structures de l’Union.

Rappel du contexte politique en Guinée

Le 5 septembre 2021, l’armée guinéenne, sous la conduite de Mamadi Doumbouya, avait pris le pouvoir en renversant le président Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010. L’interruption du régime constitutionnel avait entraîné une série de mesures de condamnation et de suspension prises par les institutions régionales et internationales, notamment l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Depuis le coup d’État, les autorités de transition avaient annoncé un calendrier de retour à l’ordre constitutionnel, comprenant l’organisation d’élections présidentielles. Le scrutin de fin décembre, déclaré remporté par le chef de la junte, a été jugé par le CPS comme suffisamment organisé pour justifier la levée de la suspension. Les détails opérationnels et les observations sur le déroulement du vote figurent dans le communiqué du Conseil.

Conséquences de la levée de la suspension

La décision du Conseil paix et sécurité permet à la Guinée de retrouver son droit de participer aux réunions, sommets et autres instances organisées par l’Union africaine. La levée de la suspension ouvre également la voie à une reprise des relations institutionnelles formelles entre Conakry et l’UA, y compris la participation aux programmes et mécanismes collaboratifs de l’organisation continentale.

Le communiqué du CPS souligne que cette réintégration s’inscrit dans le respect des procédures internes de l’UA et des évaluations réalisées par ses organes spécialisés. La mesure prend effet à compter de la publication officielle du texte, permettant aux représentants guinéens de reprendre leurs fonctions au sein des organes de l’Union.