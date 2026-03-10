FIFA : Infantino met en garde contre « un événement social » aux conséquences mondiales

Gianni Infantino, qui occupe la présidence de la FIFA, se présente aussi comme un amoureux du ballon rond. Lors d’un entretien accordé au quotidien AS, le responsable helvético-italien a raconté les souvenirs et les joueurs qui ont façonné sa passion pour le football dès son enfance.

Parmi ses souvenirs marquants figure la Coupe du monde 1982 disputée en Espagne. L’édition qui a vu l’Italie triompher reste pour lui une référence majeure : il se rappelle clairement ces rencontres et l’éclosion de talents comme Paolo Rossi, un moment déterminant alors qu’il n’avait que douze ans.

Outre l’affection qu’il porte aux compétitions internationales, Infantino confesse un attachement particulier à un club milanais. Il se dit supporteur de l’Inter et évoque l’impact de joueurs de caractère sur son imaginaire footballistique, citant notamment Evaristo Beccalossi comme l’un de ses premiers modèles sur le terrain.

Des idoles d’hier aux figures actuelles

Le président de la FIFA n’oublie pas non plus d’autres acteurs de cette période : Alessandro Altobelli, auteur d’un but décisif en finale contre l’Allemagne, reste dans sa mémoire comme un moment fort du mondial italien.

Pour autant, Infantino observe que le spectacle se renouvelle avec les générations actuelles. Il met en avant la fascination mondiale provoquée par des joueurs contemporains tels que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tout en soulignant l’importance des équipes qui ont marqué l’histoire récente du football.

À propos de l’Espagne, victorieuse du Mondial 2010, il note que cette période a produit plusieurs joueurs qu’il considère désormais comme des connaissances proches : Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas ou Carles Puyol figurent parmi ceux avec qui il a tissé des liens.

En regardant vers l’avenir, Infantino se montre enthousiaste à propos de la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Selon lui, l’événement dépassera le simple cadre sportif : stades remplis, ambiance festive et portée sociale hors norme, au point d’avoir des répercussions à l’échelle mondiale.